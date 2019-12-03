Почему "Согласие" возглавило сбор подписей за роспуск латвийского Сейма

Глядя на политические маневры, предпринимаемые в конце уходящего года латвийской партией "Согласие ", которая после череды скандалов и отставки ее бессменного лидера - Нила Ушакова - третий месяц подряд теряет рейтинг популярности у своих избирателей, трудно не согласиться с логикой поговорки, что нет ничего хуже занятий, чем ждать и догонять.

От внимания местных аналитиков не укрылся и тот факт, что только через месяц после ноябрьского многотысячного пикета медиков у стен парламента, призвавшего народных избранников выполнять принятые ими же законы о повышении заработной платы, и еще через две недели после начала сбора подписей о референдуме за отставку нынешнего состава сейма, новое руководство "Согласия " дало отмашку членам партии и своим территориальным организациям "активно участвовать в кампании по сбору подписей", сообщают местные источники.

А ведь национальная акция стартовала еще 15 ноября. И оппозиционной парламентской партии среди ее активистов тогда не оказалось. Правда, ее лоббировали сразу две организации: "Партия Центра" и общество "Власть народу Латвии". Чуть позже в Центральную избирательную комиссию с аналогичным заявлением обратился профсоюз работников здравоохранения. В результате число сторонников за отставку парламента стало стремительно набирать градус поддержки.

Чтобы референдум состоялся, пояснили в ЦИК, необходимо заручиться поддержкой в течение года не менее одной десятой части от общего числа избирателей, то есть 154 865. В противном случае вопрос о роспуске сейма на общенациональный референдум выноситься не будет. Но уже к третьему декабря, сообщают новостные порталы, свою подпись под инициативой медиков поставили почти 41 тысяча латвийских граждан.

Дальше хранить молчание политической оппозиции было равносильным попытке наступить на горло собственной песни. И Янис Урбанович - новый руководитель партии "Согласие" и парламентской фракции в одном лице - пошел в атаку.

Он публично обосновал свой вердикт тем, что правительство и сейм во время принятия бюджета будущего года "игнорировали основные ценности Латвии как правового и социально ответственного государства ". Более того, партийный лидер признал, что во время принятия бюджета в сейме были нарушены принципы парламентской демократии, отняв у оппозиции возможность высказаться.

Дело в том, что, как уже сообщала "РГ", после того, как радикальное депутатское большинство предложило населению потуже "затянуть пояса", а заодно, чтобы не травить себе душу, сократить время на бесполезные прения по бюджету, все оппозиционные депутаты в знак протеста покинули зал заседаний в старой Риге.

"Бюджетные деньги нашлись на разные инициативы, но важные для общества институты - системы образования и здравоохранения - остались в стороне. Ухудшилось положение социально уязвимых групп - детей и безработных ", - указано в заявлении партии, которая продекларировала, что созрела проверить доверие своих избирателей на внеочередных выборах.