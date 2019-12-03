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03.12.2019 13:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Москве и Челябинске

Текст: Иван Петров
Около десятка членов террористической группировки задержаны в двух российских городах - в Москве и Челябинске. Об этом во вторник сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Масштабную спецоперацию сотрудники спецслужбы провели совместно с оперативниками МВД России.

Всего были задержаны 9 человек - два главаря и семь рядовых членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (деятельность запрещена в России). Некоторые из задержанных являются гражданами России, другие - уроженцами государств Центрально-Азиатского региона. Отмечается, что злоумышленники проводили в России активную вербовочную и "просветительскую" деятельность. Указания они получали от зарубежных эмиссаров "Хизб ут-Тахрир".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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"Задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение действующей власти насильственным путем", - рассказали в ЦОС ФСБ.

Вербовку в свои ряды задержанные осуществляли "на конспиративных собраниях местных мусульман и среди находящихся в России трудовых мигрантов".

По местам жительства всех задержанных были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о террористической деятельности.

Напомним, 22 ноября 2019 года сообщалось, что ФСБ России совместно с подразделениями МВД и Росгвардии провела масштабную спецоперацию в Москве, Татарстане и Тюменской области, результатом которой стало задержание 2 главарей и 7 участников "Хизб ут-Тахрир".

Справка "РГ"

Международная религиозно-политическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в переводе с арабского "Партия исламского освобождения") признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года. С этого момента деятельность организации запрещена в России.

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