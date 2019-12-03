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03.12.2019 23:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названы первые суммы помощи жильцам рухнувшего дома под Белгородом

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Жильцам взорвавшегося дома в поселке Яковлево Белгородской области выделят по 30 тысяч рублей на текущие расходы. Об этом заявил глава региона Евгений Савченко после заседания штаба, созданного после ЧП.

- Один человек еще находится под завалами, - отметил он. - В ближайшее время станет известно, жив или нет, а все пострадавшие - это шесть человек - находятся в больнице.

Помимо первоочередных выплат, жильцы пострадавшей четырехэтажки получат компенсации имущественных потерь. Какие именно - станет известно в среду. Пока людям предоставили возможность разместиться в детском лагере, но никто ею не воспользовался: у каждого нашлись родственники, готовые приютить пострадавших от взрыва.

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

По словам Евгения Савченко, еще один важный вопрос - где будут жить люди в дальнейшем, - тоже будет решен совсем скоро: эксперты скажут, можно ли восстановить дом или его нужно снести. Варианты обеспечения жильем на уровне региона тоже известны, и их озвучат после проведения всех экспертиз.

Тем временем, в СУ СКР по региону начали доследственную проверку по факту взрыва. Напомним, что хлопок в доме 1993 года постройки раздался около 20 часов, затем рухнула часть стены многоэтажки. Как сообщили в СУ СКР по Белгородской области, следователи приступят к осмотру места происшествия после того, как спасатели завершат разбор завалов.

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Происшествия ЧП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Взрывы газа в домах
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