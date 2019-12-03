В Воронежской области число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 17

В аварии с украинским автобусом на трассе М-4 "Дон" пострадало 17 человек, все они доставлены в больницу. Об этом сообщили "РГ" в департаменте здравоохранения Воронежской области.

По данным ведомства, все травмированные пассажиры проходят обследование в ближайшем стационаре - Богучарской районной больнице.

В прокуратуре региона уточнили, что три человека получили тяжкие телесные повреждения, у одного - подозрение на компрессионный перелом позвоночника.

Напомним, авария с междугородным автобусом MAN произошла 3 декабря примерно в 12:30 на 763-м километре федеральной магистрали в Богучарском районе. По информации воронежской прокуратуры, машина следовала из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. Автобус принадлежит ТОВ "Альфа Транс" Республики Украина. За рулем находился 59-летний гражданин этой страны.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет, в результате чего произошло опрокидывание автобуса. В салоне находилось два водителя и 26 пассажиров, в том числе несовершеннолетние: два мальчика в возрасте 13 и 15 лет, девушка 17 лет", - добавили в прокуратуре.

По факту дорожно-транспортного происшествия отдел МВД России по Богучарскому району начал процессуальную проверку на предмет наличия признаков преступления. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором района.

Движение транспорта по трассе "Дон" в южном направлении в месте ДТП ограничено. В связи с продолжающимся снегопадом полиция призывает водителей к особой бдительности.