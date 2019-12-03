Участник незаконной акции в столице арестован заочно

Басманный районный суд столицы по ходатайству следователей выдал санкцию на арест Сергея Меденкова. Он обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении суда записано о заочном аресте фигуранта дела о беспорядках. По сообщению ТАСС, Меденков еще 21 ноября был объявлен в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, - "применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо в угрозе насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до пяти лет.

Напомним, это не первый заочный арест подозреваемого в нападении на росгвардейца в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Накануне заочно был взят под стражу сбежавший от российского правосудия Айдар Губайдулин. В несанкционированной акции в тот день, по данным полиции, участвовали более 3,5 тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек. Теперь по "московскому делу" проходят 16 человек. Семь из них уже осуждены по статьям о применении насилия к представителям власти и разжигании ненависти.