В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек

По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек. Двое из них - дети.

- На месте работает пять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в Богучарскую районную больницу. Участники ДТП, не нуждающиеся в медицинской помощи, будут размещены в гостинице, - привели "РГ" информацию центра в областном департаменте здравоохранения.

Междугородный автобус марки MAN с украинскими номерами ехал по трассе М-4 "Дон" в южном направлении и перевернулся в 12:30 на 763-м километре близ города Богучара. По данным полиции, 59-летний водитель не справился с управлением: в Воронежской области идет обильный снегопад. В салоне находилось 28 человек.

Как сообщает ТАСС, в связи с ДТП прокуратура и полиция начали проверку. Движение по трассе в сторону юга ограничено. По информации агентства, автобус имеет украинские номера. Он следовал по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону.