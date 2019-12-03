В Перми обнаружили животных, растерзавших ребенка

В Перми в одном из частных домов были обнаружены собаки со следами крови на лапах, которые предположительно причастны к нападению на ребенка в микрорайоне Висим.

Как пояснил исполняющий обязанности директора "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" Лев Третьяков, хозяйка дома заявила, что это ее собаки. При этом есть свидетельские показания, что некоторые из собак, напавших на мальчика, были с ошейниками. В настоящее время обнаруженные животные доставлены в приют.

По словам нового главы муниципальной службы, регулирующей в Перми численность безнадзорных животных, на сегодняшний день идет набор новых ловцов, при этом будет увеличено количество бригад, которые постоянно передвигаются по городу. Также будет усилена работа с владельцами животных, питомцы которых представляют потенциальную угрозу для окружающих.

Напомним, нападение стаи собак на трех детей младшего школьного возраста произошло в минувшую пятницу 29 ноября. Его удалось предотвратить прохожему, который отогнал агрессивных животных и вызвал скорую медицинскую помощь. Однако в ходе инцидента серьезно пострадал семилетний мальчик. В тяжелом состоянии он был доставлен в детскую клиническую больницу и в настоящее время находится в отделении реанимации. По факту случившегося СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Со своей должности был уволен предыдущий руководитель "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" Игорь Сафронов.