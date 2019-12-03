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03.12.2019 19:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре суд смягчил приговор бывшему детдомовцу за кражу шоколада

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самарский областной суд заменил реальный срок в колонии общего режима на условный 20-летнему бывшему воспитаннику детдома. Весной этого года молодой человек попытался украсть из магазина 21 упаковку шоколада на общую сумму 1,6 тысячи рублей.

Как пояснил "РГ" адвокат Роман Зуев, во вторник областной суд частично пересмотрел решение суда Промышленного района Самары.

Фото: iStock
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- Реальный срок заменен на условное наказание сроком на год, - уточнил он.

Напомним, суд Промышленного района рассматривал уголовное дело в отношении юноши по статье "Грабеж". Правозащитники настаивали на том, что парень не оказал сопротивления и сразу вернул шоколад охраннику, а мизерная сумма предполагаемого ущерба также не тянет на уголовное дело.

Но так как молодой человек был на тот момент на испытательном сроке по предыдущему уголовному делу, за которое ему дали условный срок как несовершеннолетнему, статья "Грабеж" позволила назначить подозреваемому три месяца за попытку украсть шоколад и еще два года четыре месяца за прошлое преступление.

Несмотря на то, что общественники и адвокат выиграли апелляцию в областном суде, подзащитный продолжает находится в СИЗО. В середине декабря в Октябрьском районном суде будет рассматриваться еще одно уголовное дело в отношении экс-детдомовца. Ему инкриминируется угон старого автомобиля "ВАЗ", который нашли сразу же в соседнем дворе, и кража велосипеда.

Сам подзащитный заявил, что якобы давал признательные показания по этому уголовному делу под давлением полицейских. Сейчас СК РФ проводит проверку по заявлению подследственного.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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