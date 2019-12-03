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03.12.2019 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Карельский убийца девушек получил пожизненный срок

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Петрозаводска, которого обвиняли в убийстве двух девушек. Он получил пожизненный срок, сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

Стала известна дата вынесения приговора по теракту в метро Петербурга

Это произошло в сентябре прошлого года. Вечером возле общежития медицинского колледжа была убита студентка. На ее теле обнаружили 15 ножевых ранений. На следующий день, 20 сентября, у стадиона "Юность" уже в дневное время не менее десяти ударов ножом получила вторая девушка. Она умерла на месте происшествия.

Преступник попытался скрыться на такси, но водитель, узнав об убийстве, сразу же сообщил в полицию адрес, куда отвез пассажира. Неоднократно судимого Ипатова задержали. Расследованием занимались сотрудники Следственного комитета Карелии. Против Ипатова возбудили уголовные дела по нескольким статьям, связанным с убийством и покушением на убийство. Выяснилось, что он причинил ножевые ранения еще одной девушке. Она осталась жива.

Все преступления Ипатов совершил в состоянии алкогольного опьянения. Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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