В Петрозаводске задержанный мужчина признался в убийстве двух девушек

Подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске и покушавшегося на жизнь третьей привели на место последнего преступления. Вели его по центральной площади города в сопровождении следователей и сотрудников полиции. Молодому человеку устроили следственный эксперимент. Он показывал, где встретил девушку и как ее убивал.

Напомним, в течение одних суток в Петрозаводске были убиты две девушки. Вечером 19 сентября у здания общежития Медицинского колледжа погибла 20-летняя учащаяся четвертого курса. 20 сентября днем напали на 27-летнюю девушку в центре города, рядом со стадионом "Юность". Офис-менеджер агентства по недвижимости умерла до приезда скорой помощи. Недалеко от места преступления нашли и нож, которым, как предполагают следователи, и были убиты обе девушки. 20 сентября вечером подозреваемого задержали в лесополосе в отдаленном микрорайоне Петрозаводска.

Как сообщил в пятницу на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков, кроме двух убитых девушек, подозреваемый чуть ранее напал с ножом и на свою сожительницу. Она осталась жива. Руководитель региона заявил, что задержанный дает признательные показания, а все три эпизода объединили в одно уголовное дело.

Как удалось узнать корреспонденту "РГ", задержанный 1989 года рождения, имеет шесть судимостей, в основном за кражи и автоугоны. Две судимости погашены. Освободился он два года назад, нигде не работал. На что жил все это время - неизвестно. По предварительным данным, погибшие девушки не были знакомы ни друг с другом, ни с предполагаемым убийцей.

Правоохранительные органы работают с задержанным. Кроме следственного эксперимента, назначены и другие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.