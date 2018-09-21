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21.09.2018 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В деле об убийстве девушек в Карелии появилась новая пострадавшая

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В уголовном деле по факту убийства двух девушек в Петрозаводске появилась третья жертва нападения. Об этом в пятницу на заседании правительства Карелии сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

На Урале задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки

Глава региона заявил, что третья жертва - молодая женщина, с которой жил подозреваемый. Из-за бытовой ссоры он нанес ей ножевые ранения. К счастью, девушка осталась жива.

Все три эпизода объединили в одно дело. Задержанный, молодой человек 1989 года рождения, дал признательные показания. Кстати, он уже был судим.

Напомним, убитую 20-летнюю девушку обнаружили вечером 19 сентября рядом с общежитием Медицинского колледжа. Она училась там на четвертом курсе. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Погибшая приехала в Петрозаводск из Медвежьегорского района, она из многодетной семьи.

20 сентября днем прохожие обнаружили 27-летнюю девушку с ножевыми ранениями. Она умерла до приезда скорой помощи. Недалеко от стадиона "Юность", где и было совершено второе убийство, нашли выброшенный нож. Как предполагают оперативники, этим ножом и могли быть совершены два убийства.

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Предполагаемый преступник в то же время попал на видеокамеру. Бегущий от стадиона человек сел в машину такси, которая стояла на светофоре. Задержали подозреваемого вечером в четверг в одном из отдаленных микрорайонов Петрозаводска.

Как заявил на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков, нужно тщательно разобраться в причинах как этой трагедии, так и убийства девочки, которое произошло накануне в поселке Рабочеостровский Кемского района. Там 12-летняя девочки ушла утром в школу, но на уроках не появилась. Не вернулась она и домой. Родители забили тревогу. Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе рядом со школой. По подозрению в преступлении сразу задержали 60-летнего жителя поселка Рабочеостровский. Мужчина арестован.

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