В Петрозаводске нашли нож, которым могли убить двух девушек

Сотрудники МВД и Следственного комитета Карелии смогли оперативно вычислить и задержать 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек. Им оказался житель Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, в течение одних суток в Петрозаводске были убиты две девушки. Сначала 20-летняя учащаяся Медицинского колледжа, ее тело обнаружили рядом со зданием общежития вечером 19 сентября. А на следующий день днем в центре города под мостом велосипедист нашел 27-летнюю девушку. Она умерла до приезда скорой помощи. Обе жертвы погибли от ножевых ранений.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, там же, недалеко от стадиона "Юность" преступник выбросил нож, которым предположительно и убил двух девушек. Видеокамера зафиксировала приблизительно в этот момент бегущего молодого человека, который сел в стоящую у светофора машину такси и уехал.

О задержании жителя одного из дальних микрорайонов Петрозаводска сообщили и пользователи соцсетей. Они его знают и живут рядом. Сейчас с подозреваемым работают следователи, выясняют причины. Назначены необходимые экспертизы. По факту каждого убийства возбуждены уголовные дела.