Власти Карелии задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске взят под стражу. Данная информация появилась на сайте СК Республики Карелия.

По данным следствия, 28-летний мужчина, вооруженный ножом, совершил два нападения, в результате которых от колотых ран скончались девушки. Тела погибших были обнаружены 19 и 20 сентября в разных районах города.

Подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа, а на следующей день атаковал 27-летнюю девушку в центре города.

Выясняются все обстоятельства преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Были заведены уголовные дела по статье "Убийство".

В соцсетях появилась информация еще о нескольких смертях девушек, но в Следкоме эти сведения опровергли.