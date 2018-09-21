Новости

Власти Вероны отобрали у Порошенко звание почетного гражданина 04:04
За неделю 37 летательных аппаратов вели разведку у границ России 03:46
Макрон охарактеризовал предложения Британии по Brexit как неприемлемые 03:40
Случаи нападений тропических шершней на людей участились во Франции 03:11
Президент Финляндии передаст в архив подарок Владимира Путина 02:31
Примерка одежды в испанских магазинах может стать платной 02:09
Власти Карелии задержали подозреваемого в убийстве двух девушек 01:49
Финляндия сняла обвинения с российского учебного парусника 01:37
Сорок человек погибли при крушении туристического парома в Танзании 01:32
Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина 00:29
Адвокат Ассанжа назвала условие для сотрудничества с Британией 00:18
США опубликовали имена россиян из обновленного списка санкций 20.09.2018
УАЗ показал рождение обновленного "Патриота" в прямом эфире 20.09.2018
Глава МИД Сербии: Мы видим в России большого друга 20.09.2018
Косачев: Из американских санкций снова торчат экономические "уши" 20.09.2018
Жертвами стрельбы в Мэриленде стали четыре человека 20.09.2018
Путин обсудил с Совбезом безопасность военных в Сирии и итоги выборов 20.09.2018
В МИД РФ прокомментировали "антитеррористический" доклад госдепа 20.09.2018
Видео: пляшущий Шнуров дружит с инопланетянами в клипе на песню "Цой" 20.09.2018
США ввели санкции против Китая за покупку С-400 20.09.2018
Минобороны подтвердило подлинность документов по ракете 9М38 20.09.2018
В Центробанке подтвердили отказ от покупки валюты до конца 2018 года 20.09.2018
Кремль: В графике Путина нет встречи с командующим ВВС Израиля 20.09.2018
Британский истребитель поднялся в небо из-за российских Ту-160 20.09.2018
Один из кроссоверов Hyundai уйдет с российского рынка 20.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поделить дорогу между пешеходами, велосипедистами и автомобилистами
Как поделить дорогу между пешеходами, велосипедистами и автомобилистами
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
ФНС разъяснила правила получения вычетов по налогам на имущество
ФНС разъяснила правила получения вычетов по налогам на имущество
21.09.2018 01:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Карелии задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске взят под стражу. Данная информация появилась на сайте СК Республики Карелия.

По данным следствия, 28-летний мужчина, вооруженный ножом, совершил два нападения, в результате которых от колотых ран скончались девушки. Тела погибших были обнаружены 19 и 20 сентября в разных районах города.

В Иркутске мужчина осужден на 20 лет за убийство жены и ребенка

Подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа, а на следующей день атаковал 27-летнюю девушку в центре города.

Выясняются все обстоятельства преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Были заведены уголовные дела по статье "Убийство".

В соцсетях появилась информация еще о нескольких смертях девушек, но в Следкоме эти сведения опровергли.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Карелии задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
Главком ВВС Израиля передал России данные о крушении Ил-20
США расширили антироссийские санкции
Минобороны подтвердило подлинность документов по ракете 9М38
Утвержден график переноса праздников в 2019 году