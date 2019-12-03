Оркестр "Таврический" отметит юбилей двумя большими концертами

Симфонический оркестр "Таврический" отметит свой юбилей - десять лет со дня возрождения оркестра по образцу оркестра князя Потемкина - двумя масштабными концертами. Первый пройдет 7 декабря в alma mater оркестра - Таврическом дворце, слушателей ждет академическая программа с участием звезд оперы и балета.

14 декабря в КВЦ "Экспофорум" оркестр "Таврический" сыграет в современных стилях: от мюзиклов и оперетты до джаза и рока.

Самая широкая амплитуда жанров и неординарные эксперименты - творческое кредо художественного руководителя и дирижера оркестра Михаила Голикова.

- "Три кита", на которых стоит оркестр "Таврический" - это молодость, жанровое разнообразие и атмосфера творчества, - говорит Михаил Голиков. - Если мы говорим об оркестре, то он состоит из личностей, и, не умаляя мое достоинство как руководителя, я говорю, что каждая личность важна и создает эту атмосферу.

Государственный симфонический оркестр Ленинградской области является продолжателем культурного и творческого наследия симфонического оркестра "Таврический". Свою работу он начинал в Таврическом дворце. В 2009 году коллектив был воссоздан по образцу оркестра, служившего некогда светлейшему князю Потемкину. Григорий Потемкин давал балы не только во дворцах, но и в чистом поле, на берегах озер, как мы сказали бы сегодня - опен-эйр. Ему не чужды были эксперименты по типу перфомансов, в рамках которых он требовал вводить в музыку артиллерийские орудия и палить из батареи в десять пушек, чтобы музыка гремела беглым огнем. Современный оркестр "Таврический" продолжает его дело, выступая с концертами и перфомансами на горнолыжных курортах, в парках, в самых неожиданных пространствах.

С первых своих проектов современный оркестр "Таврический" добился признания в среде профессионалов и у широкого круга слушателей. Главная задача оркестра - познакомить публику с произведениями российского и мирового музыкального наследия и дать всем возможность полюбить классику. А потому в репертуаре коллектива - симфоническая музыка, кантатно-ораториальный жанр, легкая и популярная классика, киномузыка, симфоджазовые программы, балетные и оперные постановки, оперетта. За десять лет интенсивной работы оркестр покорил почти все страны и континенты. Выступал с ведущими оперными и эстрадными артистами, танцовщиками Мариинского и Большого театров, участвовал в российских и международных музыкальных фестивалях, развивал оригинальные просветительские проекты. Ежегодно оркестр "Таврический" дает более 150 концертов и совершает гастрольные турне по Европе и Азии. Оркестр выступает в самых престижных концертных залах России, Китая, Германии, Испании, Франции, Австрии и другие.

В состав оркестра входят яркие музыканты-виртуозы из дальнего и ближнего зарубежья, большинство из которых учатся или закончили Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Обаяние молодости и свежее звучание привлекает к оркестру внимание именитыхартистов. Оркестр играл с Мишелем Леграном, Эдвином Мартоном, Федерико Мондельчи, Еленой Образцовой, Зурабом Соткилавой, Ли Хуанем, Василием Герелло, Ириной Богачевой, Игорем Бутманом, Полиной Осетинской, Екатериной Мечетиной и другими выдающимися музыкантами.

В академической программе 7 декабря прозвучат фрагменты из оперы Верди "Риголетто", вокализа Сен-Санса "Соловей и роза", симфонической сюиты Римского-Корсакова "Шехеразада". Солисты: ведущее колоратурное сопрано Франции Элизабет Видаль, прима-балерина Дарья Павленко и солист Мариинского театра Александр Сергеев. Во втором отделении "Кармина Бурана" Карла Орфа с большим сводным хором и солистами. "Кармина Бурана" исполняется по пожеланиям давних поклонников оркестра. Музыкальное действо будет дополнено световым шоу.

14 декабря в 19 в КВЦ "Экспофорум" оркестр "Таврический" под управлением Михаила Голикова сыграет в неожиданных для симфонического оркестра жанрах. Классика и рок, балет и опера, симфоджаз и эстрада, музыка кино и мультфильмов заявлены в одной программе. В концерте примут участие оперные дивы, танцоры балета, звезды эстрады и кино. В числе прочих ожидаются один из самых известных трубачей в мире Сергей Накаряков, вокалистка Олеся Петрова, выступающая на сценах "Метрополитен-Опера" и Большого театра, солистка Мариинского театра Ольга Пудова, патриарх петербургского джаза Давид Голощекин, российская и грузинская джазовая певица Этери Бериашвили, герой мюзиклов Иван Ожогин, пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский и другие.

Когда Михаил Голиков впервые встал за дирижерский пульт перед оркестром "Таврический", ему было 29 лет. Несмотря на молодость, у него хватило профессиональных знаний, организаторских способностей и личного обаяния, чтобы повести за собой и коллектив из 70 музыкантов, а также спонсоров и видных деятелей искусств. Сегодня в друзьях оркестра "Таврический много известных личностей. Вот как они оценивают творчество оркестра.

Алексей Учитель, кинорежиссер, народный артист РФ:

- Высокий профессионализм, свежесть звучания и готовность к экспериментам - это текачества, которые когда-то привлекли меня к оркестру "Таврический", и с тех пор мы регулярно сотрудничаем в самых разных проектах. Сочетание таланта молодых музыкантов с уверенным и тонким руководством дирижера Михаила Голикова дают прекрасный эффект - это можно увидеть в кинокартине "Матильда", где оркестр снимался в кадре, а также участвовал в записи музыки к фильму. Я всегда с удовольствием приглашаю оркестр на фестиваль "Послание к Человеку" - знаю, что это будет ярко, это запомнится.

Светлана Крючкова, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР:

- Я уже много лет сотрудничаю с замечательным, великолепным молодым оркестром "Таврический" и его потрясающим дирижером Михаилом Голиковым. Мы работали в России, за границей, я участвовала в различных программах с этим оркестром и хочу сказать, что каждый раз - это невероятное наслаждение.

Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ:

- У Бориса Гребенщикова как-то спросили, а где альтернатива-то? (Все знают, что он самый мудрый в этом славном городе). Борис Борисович хорошо сказал: она в оркестрах симфонических. Поздравляя Михаила Голикова и его оркестр с первым юбилеем, хочу сказать: вы молодцы. Рок-н-ролы приходят и уходят, а симфоническая музыка - настоящая серьезная оркестровая музыка - она на века.

Сам Михаил Голиков отмечает:

- Мой глобальный план развития оркестра состоит из промежуточных целей. Одна из них - иметь свою концертную площадку. Цель бытовая, но важная. Только обретя собственную концертную площадку коллектив может развиваться шире, мощнее и ярче с точки зрения тех творческих идей, которые он хочет исповедовать. У нас есть собственные фестивали, на которых мы реализуем свои задачи, но это небольшой пласт, и он существует за пределами выверенной, перманентной работы со зрителями. Кроме того, мы хотим совместить концертный формат с образовательным. Это очень важно для развития культуры подрастающих поколений и передачи тех традиций, что мы накопили на сегодняшний день. Наш оркестр - частый гость на фестивалях, больших площадках, мастер-классах в Европе. Но мы хотим вести работу не только и в странах Азии, Африки, Южной Америки. Одна из важнейших задач ближайшего будущего: поездки в Китай, Корею, Японию, выход на широты Латинской Америки и, возможно, Индии.