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03.12.2019 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна дата вынесения приговора по теракту в метро Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

10 декабря в Петербурге в здании 1 Западного окружного военного суда будет оглашен приговор по делу о взрыве в метро Северной столицы, об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Заседания суда проходили несколько последних месяцев. На скамье подсудимых находятся 11 человек. Им вменяют организацию взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в 3 апреля 2017 года. При теракте погибли 15 человек, а также сам смертник, серьезные травмы получили 67 человек, при этом 107 человек числятся потерпевшими.

Свидетеля по делу о взрыве в Петербурге обвинили в теракте во Владивостоке

Но последствия могли быть страшнее, если бы не бдительность сотрудников метрополитена. Одну бомбу нашли неразорвавшейся на станции метро "Площадь Восстания". Еще одна бомба была обнаружена в квартире на Товарищеском проспекте, где жили несколько подсудимых.

Следственный комитет России неоднократно заявлял, что сотрудники ведомства восстановили всю цепочку тех событий и выявили всех людей, которые так или иначе участвовали в организации взрыва. Всем им вменяют организацию террористического сообщества.

Сами подсудимые не признали предъявленные им обвинения. На последних заседаниях прокурор Надежда Тихонова потребовала приговорить четверых подсудимых к пожизненному заключению, а еще шестерых - к 25 годам лишения свободы. Для единственной женщине Шохисты Каримовой прокурор попросила 20 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Теракты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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