Стала известна дата вынесения приговора по теракту в метро Петербурга

10 декабря в Петербурге в здании 1 Западного окружного военного суда будет оглашен приговор по делу о взрыве в метро Северной столицы, об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Заседания суда проходили несколько последних месяцев. На скамье подсудимых находятся 11 человек. Им вменяют организацию взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в 3 апреля 2017 года. При теракте погибли 15 человек, а также сам смертник, серьезные травмы получили 67 человек, при этом 107 человек числятся потерпевшими.

Но последствия могли быть страшнее, если бы не бдительность сотрудников метрополитена. Одну бомбу нашли неразорвавшейся на станции метро "Площадь Восстания". Еще одна бомба была обнаружена в квартире на Товарищеском проспекте, где жили несколько подсудимых.

Следственный комитет России неоднократно заявлял, что сотрудники ведомства восстановили всю цепочку тех событий и выявили всех людей, которые так или иначе участвовали в организации взрыва. Всем им вменяют организацию террористического сообщества.

Сами подсудимые не признали предъявленные им обвинения. На последних заседаниях прокурор Надежда Тихонова потребовала приговорить четверых подсудимых к пожизненному заключению, а еще шестерых - к 25 годам лишения свободы. Для единственной женщине Шохисты Каримовой прокурор попросила 20 лет лишения свободы.