Нарьян-Мар отключили от водоснабжения из-за аварии

Столицу Ненецкого округа во второй половине дня 3 декабря полностью отключили от водоснабжения. Причиной стала авария на водопроводе в районе дома 18 по улице Ленина, которая сначала оставила без воды только половину города.

Как сообщает администрация Нарьян-Мара, для скорейшего устранения последствий прорыва воду пришлось отключить во всей окружной столице. Вернуть ее планируют к 21.00.

По городу курсирует водовозка, которая доставляет воду к многоквартирным домам. Кроме того, нарьян-марцы могут набрать ее в пяти колодцах, открытых на скважинах.

Списки этих точек и график движения водовозки опубликованы на сайте администрации Нарьян-Мара.