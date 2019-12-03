В Севастополе утвержден бюджет до 2022 года

Заксобрание Севастополя утвердило сегодня во втором чтении закон о бюджете города на 2020-2022 годы.

- В связи с приведением объема целевых трансфертов из федерального бюджета изменяются основные параметры бюджета, - рассказала вице-спикер ЗС Татьяна Лобач. - Доходная и расходная части бюджета в 2020 году увеличились на 530,7 миллиона рублей, в 2021 году - на 1,8 миллиарда, в 2022 году - на 819 миллиона.

Вице-спикер сообщила, что ко второму чтению в проект бюджета 2020 года были добавлены дополнительные расходы на профилактику и лечение гепатита и ВИЧ, увеличение зарплаты работников севастопольского ТЮЗа, театра танца имени Елизарова, центра обеспечения мероприятий гражданской защиты и единой дежурно-диспетчерской службы, ежемесячную выплату для многодетных семей и ликвидацию свалок.

В 2020 году доходы бюджета Севастополя составят 58,2 миллиарда рублей (из них 42 миллиарда - средства федерального бюджета), расходы - 61,7 миллиарда. В 2021 году доходы запланированы в объеме 52,2 миллиарда рублей, расходы - 55,5 миллиарда. В 2022 году, соответственно, 56 и 60 миллиардов рублей.

Бюджетный дефицит в 2020-2022 годах будет составлять 3,4, 3,3 и 4,2 миллиарда рублей. Формирование государственного внутреннего долга города не предусмотрено.