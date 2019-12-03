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На Урале отец обвиняемого в массовом ДТП подменил его анализы своими 16:30
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03.12.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале отец обвиняемого в массовом ДТП подменил его анализы своими

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Новые подробности громкого дела о массовом ДТП с жертвами в центре Екатеринбурге обнародовал во вторник региональный Следственный комитет. По данным правоохранителей, отец подозреваемого подменил его анализы своими, чтобы исследование не показало наличия алкоголя в организме отпрыска.

Напомним, 4 августа около шести утра фигурант на машине Кiа Rio, которую он за полчаса до того угнал от дома на улице 40-летия Комсомола, на скорости в 90 километров устроил массовое ДТП на перекрестке Малышева и Московской. Подозреваемый столкнулся со стоящими автомобилями SsangYong Kyron и Lada. От удара отечественную машину отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, а ту - на Volkswagen Polo. Водитель и пассажир Lada погибли на месте, пассажир угнанной Кiа Rio не был пристегнут и получил множественные травмы.

Фото: Отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области
В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси

Виновник автокатастрофы обвиняется сразу по двум статьям - по части 1 статьи 166 УК РФ "Угон" и части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц". Сегодня в деле появилась еще одна статья. Ее фигурантом стал врач больницы - он подозревается в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Как сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК Свердловской области Сергей Мальцев, в это учреждение для проверки на алкоголь после аварии поступил угонщик. Доктор поручил отбор биологического материала медсестре, сам процесс не контролировал. А медсестра оставила емкость для сбора и ушла. В помещении находился отец молодого человека, но воспользовался ситуацией и сдал анализ за своего сына, устроившегося аварию.

"На основании исследования подмененного биоматериала был составлен акт, согласно которому состояние опьянения водителя не установлено. Впоследствии, согласно заключениям экспертов, установлено, что биоматериал в изъятом контейнере принадлежал отцу водителя", - пояснил следователь.

Расследование по обоим уголовным делам продолжается.

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