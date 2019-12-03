Уральский филармонический оркестр с успехом завершил европейское турне

Большую часть ноября артисты Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса провели в пути. Продолжительное европейское турне включало в себя три страны - Австрию, Германию, Люксембург, семь разножанровых концертов, в том числе и с симфоническим хором филармонии, и несколько разных программ. Гастрольный тур состоялся под эгидой "Русских сезонов", масштабного отечественного проекта, имеющего целью познакомить западную публику с главными действующими лицами современной русской культуры.

В орбиту внимания "Русских сезонов" Свердловскя филармония в 2019 году попала впервые. В июне Уральский молодежный симфонический оркестр участвовал в проекте "Альпийская симфония" совместно с филармоническим оркестром Северо-Западной Германии. Уральский филармонический оркестр выступал на двух старейших европейских фестивалях в Бад-Киссингене и Райнгау. В графике ноябрьского гастрольного тура значились известнейшие европейские концертные залы. В австрийском Граце екатеринбургский оркестр выступал не однажды, с прекрасным старинным залом Музикферайн уже сложились прочные связи. Второй раз принимал УАФО и Венский Концертхауз после тура 2016 года с Дмитрием Хворостовским, который стал для певца, к сожалению, последним. А вот в Люксембурге и немецких городах Бремен, Леверкузен и Гамбург уральские музыканты играли впервые.

В программах турне доминировала музыка Сергея Рахманинова, которую так любят в Европе. Но сочинения были выбраны отнюдь не самые популярные, иногда, как писала позже европейская пресса, практически неизвестные. Например, вечер в зале филармонии Люксембурга предложил публике изысканную программу, посвященную экзистенциальным, неизменно волновавшим композитора мыслям о жизни и смерти. Это суровая и драматичная симфоническая поэма "Остров мертвых", импульсом к созданию которой послужила одноименная картина Арнольда Бёклина. Это "Рапсодия на темы Паганини", где солировал утонченный интеллигент Николай Луганский, сумевший высветить в виртуознейшей фортепианной композиции размышления о бренности всего сущего. Наконец, это симфоническая поэма "Колокола", где к оркестру присоединился хор филармонии под управлением Андрея Петренко и солисты Егор Семенков, Екатерина Гончарова, Юрий Лаптев.

Крутая и впечатляющая траектория жизни от юности до могилы с лейтмотивами звона от санных колокольчиков и золотого свадебного перезвона до мрачного погребального шествия, поданная дирижером с симфоническим размахом, стала подлинным открытием для слушателей. Программы в Венском Концертхаузе и Эльбской филармонии Гамбурга включали те же "Колокола" во втором отделении - "Всенощное бдение", знаменитое литургическое сочинение композитора, исполненное екатеринбургским хором с тончайшим мастерством звуковедения и особой благоговейностью. Реакция публики и критики была невероятной. "Этот хор - откровение, их пение - доказательство существования Бога", - написал Петер Краузе, критик гамбургского издания Die Welt.

Кстати, на Петербургском культурном форуме презентовали архитектурно-художественную концепцию нового концертного зала Свердловской филармонии. Строительство зала намечено закончить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.