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03.12.2019 01:02
Рубрика: В мире

Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа

Демократы могут уже во вторник представить свой доклад, на основании которого собираются проголосовать по импичменту президенту США Дональду Трампу и передать дело в сенат. Однако у республиканцев в палате представителей уже готов 123-страничный ответ с опровержением доводов демократов.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Трамп: Импичмент приведет меня к победе на выборах

Такую информацию распространил телеканал Fox News. По его данным, в докладе республиканцев говорится о том, что представленные улики не доказывают какие-либо из обвинений. Авторы документа также не усматривают ничего неправильного в действиях администрации Трампа в отношении Украины и детально оправдывают политику президента по этому вопросу. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политические услуги в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент, пишет РИА Новости.

Ранее юрисконсульт Трампа Пэт Сиполлоне заявил, что Белый дом не будет участвовать в запланированных на четвертое декабря слушаниях в рамках процедуры импичмента. По его словам, несправедливо ожидать участия в слушаниях, пока не назначены свидетели и остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний.

Напомним, демократы начали процесс импичмента, подозревая Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа
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