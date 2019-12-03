"РГ" публикует закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов

Новый закон, который призван дополнительно отрегулировать деятельность иностранных СМИ-иноагентов в России, вызвал некоторые опасения у представителей общественности. В частности, о том, что он может массово коснуться блогеров, критикующих власть, а также журналистов, ездящих в зарубежные командировки. Опасения беспочвенны, заявили "РГ" в Госдуме.

Одно из новшеств - иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны физлица. При этом необходимо, чтобы совпали два условия - распространение сообщений или материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также получение финансирования из-за рубежа.

Кроме того, физлицо (или юрлицо) может быть признано иностранным агентом (без приставки "СМИ"). Это возможно, если они распространяют и (или) участвуют в создании информации иноСМИ-иноагентов.

Ничего принципиально нового законодатели здесь не придумали - документ является зеркальным отражением норм, которые давно уже действуют как в Европе, так и в Америке. Да и за нарушения в России будет грозить административное наказание, а не жесткие уголовные меры, как в США. Сопутствующий законопроект (он на данный момент прошел второе чтение) предполагает финансовые санкции от 10 до 100 тыс. рублей для физлиц, а также от 500 тыс. до 5 млн рублей - для юрлиц.

Предпосылок к массовым штрафам для журналистов и блогеров закон не создает, заявил "РГ" глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Так, если журналист российского СМИ поехал в зарубежную командировку за счет принимающей стороны и потом написал об этом заметку, то ему по этому закону ничего не грозит, заверил он. Ведь, чтобы оказаться под действием закона, журналист должен работать во исполнение целей и задач иноСМИ, занесенного в реестр СМИ-иноагентов. Второе условие для этого - получение за это денежных средств из иностранного источника. "Фактически в данном случае работодатель оплачивает работу своего сотрудника", - отметил Пискарев.

И еще - чтобы журналист (или иное физлицо) попал в реестр иноагентов, необходимо решение минюста и МИД России. Если же человек не согласен с внесением в реестр - возможно обращение в суд, напомнил глава комитета.

В законе все четко написано, вопрос в том, как исполнители будут трактовать документ. По оценке Пискарева, в самом законе заложена защита от злоупотреблений. Ведь решение о включении в соответствующий реестр, напомнил он, должны согласовать два ведомства, а также подтвердить судебная инстанция в случае обжалования. "Кстати, из тех иноСМИ-иноагентов, которые уже вписаны в реестр, никто на обжалование не подавал, - отметил глава комитета. - Ведь что обжаловать, когда все понятно? Это значит, что "перегибов" не было. Напомню, сегодня только 10 иностранных СМИ внесены в реестр СМИ-иноагентов".

Кроме того, если журналист сотрудничает с иноСМИ-иноагентом, получая от него деньги, это также вовсе не означает, что его смогут занести в реестр иноагентов. "Если он пишет про спорт и на другие далекие от политики темы, то ему это не грозит", - подчеркнул Пискарев. На это, по его словам, указывает и механизм, уже действующий для некоммерческих организаций. Если они не участвуют в политической деятельности, то в реестр "агентов" их гарантированно не занесут. Даже если они получают гранты из-за рубежа.

То же самое касается и опасений, связанных с деятельностью блогеров. Даже если иноСМИ-иноагент нанимает интернет-деятеля, чтобы распространять свою продукцию, и платит за это, то автоматически человек в реестр не попадет. "Основания для признания такого лица иноагентом могут появиться только тогда, когда речь идет о систематическом распространении материалов политического характера", - отметил Василий Пискарев. И опять же - решение об этом остается за двумя не связанными друг с другом министерствами. Так что массового применения этого закона не будет, резюмировал он.

С этой позицией согласен и глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Применение, по его словам, будет точечным. Что касается блогеров, то законопроект, по словам представителя ОП РФ, может коснуться тех, кто нагнетает негативную повестку на зарубежные деньги. "Общество должно знать, "за чей счет банкет", - заметил он.

Документ не затронет российские СМИ. Их деятельность регулируется другими нормативными актами

Кстати, в признании иноагентом нет ничего страшного, подчеркивают комментаторы закона. Попадание в реестр не означает ограничения свободы слова, какого-то ущемления профессиональной деятельности. Просто придется признаться, что работа идет за иностранные деньги в западных интересах - поставить "агентскую" маркировку и отчитываться перед минюстом.

Добавим, что российские СМИ документ не затронет. Их деятельность регулируется другими нормативными актами.