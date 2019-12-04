Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 426-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 169; N 24, ст. 2256; 1996, N 1, ст. 4; 1998, N 10, ст. 1143; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2708; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3450; 2014, N 42, ст. 5613; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 27, ст. 4213; 2017, N 24, ст. 3479; N 31, ст. 4788; N 48, ст. 7051; 2018, N 45, cт. 6835; 2019, N 23, ст. 2914) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в части третьей слова "или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации)" заменить словами "или иностранная структура без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, физическое лицо, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", слова "независимо от их организационно-правовой формы," исключить, слова "иностранному средству массовой информации" заменить словами "юридическому лицу, зарегистрированному в иностранном государстве, или иностранной структуре без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, физическому лицу, распространяющим предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") и получающим денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников,";

б) дополнить частями пятой - седьмой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, ведет реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Информация об иностранном средстве массовой информации, выполняющем функции иностранного агента, и о лицах, указанных в части седьмой настоящей статьи, включается в данный реестр на основании решения, принятого в соответствии с частью шестой настоящей статьи.

Решение о включении в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, или об исключении из него информации об иностранном средстве массовой информации, выполняющем функции иностранного агента, и о лицах, указанных в части седьмой настоящей статьи, принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.

Физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учрежденных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, и (или) от российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации. Информация о таких физическом лице или российском юридическом лице включается в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Положения Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" могут быть применены к таким физическому лицу или российскому юридическому лицу в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.";

2) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Распространение на территории Российской Федерации сообщений и материалов иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента

В случае признания юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве, или иностранной структуры без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, или физического лица, распространяющих предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") и получающих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, в соответствии с частью третьей статьи 6 настоящего Закона иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, организация распространения на территории Российской Федерации предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного средства массовой информации (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом.

В течение одного месяца со дня признания юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве, или иностранной структуры без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, или физического лица, распространяющих предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") и получающих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, в соответствии с частью третьей статьи 6 настоящего Закона иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, такие лицо или структура учреждает российское юридическое лицо и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации.

В случае, если юридическим лицом, зарегистрированным в иностранном государстве, или иностранной структурой без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, или физическим лицом, распространяющими предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") и получающими денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, до дня признания таких лица или структуры иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, учреждены российские юридические лица, в течение одного месяца со дня признания таких лица или структуры иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, они должны уведомить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, о всех учрежденных такими лицом или структурой российских юридических лицах.

Порядок уведомления иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, об учрежденных им российских юридических лицах устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Информация о российском юридическом лице, учрежденном иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента (далее - российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), подлежит включению в реестр, указанный в части пятой статьи 6 настоящего Закона, либо исключению из данного реестра. Порядок формирования и ведения данного реестра устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, с даты включения информации о нем в реестр, указанный в части пятой статьи 6 настоящего Закона, имеет права и несет обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, к российскому юридическому лицу, выполняющему функции иностранного агента, применяются положения Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

Сообщения и материалы иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, распространяемые на территории Российской Федерации, должны сопровождаться указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены соответственно иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Форма указания, предусмотренного частью восьмой настоящей статьи, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Распространение на территории Российской Федерации сообщений и материалов иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены соответственно иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, не допускается.";

3) статью 27 дополнить частью седьмой следующего содержания:

"В выходных данных зарегистрированного средства массовой информации, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, должно содержаться указание на то, что такое средство массовой информации создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.";

4) часть девятую статьи 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) распространение лицензиатом сообщений и материалов, созданных и (или) распространенных иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, с указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены соответственно иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 4243; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, 4390; 2016, N 26, ст. 3877; N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 27, ст. 3953; N 31, ст. 4790, 4825, 4827; N 48, ст. 7051; 2018, N 1, ст. 66; N 18, ст. 2572; N 27, ст. 3956; N 30, ст. 4546; N 49, ст. 7523; N 52, ст. 8101; 2019, N 12, ст. 1220, 1221; N 18, ст. 2214) следующие изменения:

1) статью 10 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Запрещается распространение сообщений и материалов иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента и определенного в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации", и (или) учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены такими лицами. Форма, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

2) дополнить статьей 159 следующего содержания:

"Статья 159. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) информационному ресурсу российского юридического лица, учрежденного таким иностранным средством массовой информации

1. В случае установления вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении нарушения порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента и определенного в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации", или учрежденного им российского юридического лица федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, ограничивает доступ к информационному ресурсу соответствующего лица.

2. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок ограничения и возобновления доступа к указанному в части 1 настоящей статьи информационному ресурсу и порядок информирования граждан (физических лиц) о таком ограничении устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, или физическое лицо, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), получающие денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, и до дня вступления в силу настоящего Федерального закона признанные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, в случае отсутствия учрежденных такими лицом или структурой российских юридических лиц обязаны учредить российское юридическое лицо в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (в редакции настоящего Федерального закона) до 1 февраля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин