Saxo Bank сделал "шокирующие предсказания" на 2020 год

Датский банк ежегодно делает прогноз, который касается маловероятных и недооцениваемых событий, но из-за которых, в случае их осуществления, финансовые рынки может накрыть "весьма мощной ударной волной".

Такими событиями в 2020 году могут стать выход Венгрии из ЕС, потеря центробанками и правительствами контроля над ситуацией в мире, новая паназиатская валюта и проигрыш выборов Дональдом Трампом. При этом, по мнению экспертов банка, Россия выиграет благодаря росту цен на нефть до $90 за баррель и мировому интересу к зеленой энергетике.

Как отмечается в прогнозе, в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи. Захваченный врасплох, рынок нефти поспешит покрыть короткие позиции, а хеджевые фонды постараются закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен. Марка Brent вернется к $90 за баррель. Для России это огромная выгода (бюджет 2019 года был сбалансирован исходя из цены марки Urals в $49).

Также Россия окажется в выигрыше благодаря повышению интереса к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте (например, из-за ужесточения норм выбросов в Индии). Наша страна - крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров.

Возможно также резкое повышение спроса на никель из-за перевода аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта. Правительства развитых стран субсидируют продажи электромобилей, и основные автопроизводители Германии, начиная полномасштабный переход на них, будут нуждаться в надежных поставках батарей. Индонезия с января 2020 года ограничит экспорт никелевой руды, чтобы поддержать свою металлургию, что сыграет в пользу российской ГМК "Норильский никель".