Saxo Bank сделал "шокирующие предсказания" на 2020 год

Новости

В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков УЕФA Euro 2020 14:00
Экс-директор нижегородского "метростроя" объявлен в розыск 14:00
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны на ЧЕ по футболу 13:56
Минск и Белград уверены в динамике экономических связей 13:53
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2" 13:50
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине 13:48
Путин поговорил по телефону с новым и прежним главами Еврокомиссии 13:47
Во Франции обнаружен огромный римский крематорий 13:46
Чахкиев заявил, что будет драться с Емельяненко только по правилам бокса 13:44
В московских парках пройдут выставки раритетных новогодних открыток 13:42
Путин и Лукашенко встретятся 7 декабря в Сочи 13:34
Гузель Яхина победила в народном голосовании премии "Большая книга" 13:30
Лавров видит возможность компромисса в карабахском урегулировании 13:29
В Нижегородской области насмерть замерз 10-летний мальчик 13:26
Путин встретится с бизнесменами из Германии 13:23
Иран намерен взыскать с США 130 миллиардов долларов за беспорядки 13:14
Лукашенко и Вучич проводят переговоры в Белграде 13:10
В Севастополе утвержден бюджет до 2022 года 13:10
Новак: РФ стремится исполнить сделку ОПЕК+ в декабре на 100 процентов 13:04
В минздраве Оренбуржья рассказали о пострадавших при обрушении моста 12:47
Велосипеды получат идентификационные метки 12:46
ЕС ответит на пошлины США в отношении французских товаров 12:44
Петербуржца с автоматом задержали за стрельбу у гаражей 12:44
Парламентарии Южной Кореи призвали объявить посла США персоной нон грата 12:41
Вышел трейлер российской криминальной драмы "Решала. Нулевые" 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
03.12.2019 12:38
Рубрика: Экономика

Saxo Bank сделал "шокирующие предсказания" на 2020 год

Текст: Марина Трубилина
Оптимистичный прогноз для России на 2020 год сделали специалисты Saxo Bank в традиционных предновогодних "шокирующих предсказаниях", сообщает "Коммерсант".
Фото: AP Photo/Richard Drew Фото: AP Photo/Richard Drew
Фото: AP Photo/Richard Drew

Датский банк ежегодно делает прогноз, который касается маловероятных и недооцениваемых событий, но из-за которых, в случае их осуществления, финансовые рынки может накрыть "весьма мощной ударной волной".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Орешкин оценил уровень инфляции по итогам 2019 года

Такими событиями в 2020 году могут стать выход Венгрии из ЕС, потеря центробанками и правительствами контроля над ситуацией в мире, новая паназиатская валюта и проигрыш выборов Дональдом Трампом. При этом, по мнению экспертов банка, Россия выиграет благодаря росту цен на нефть до $90 за баррель и мировому интересу к зеленой энергетике.

Как отмечается в прогнозе, в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи. Захваченный врасплох, рынок нефти поспешит покрыть короткие позиции, а хеджевые фонды постараются закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен. Марка Brent вернется к $90 за баррель. Для России это огромная выгода (бюджет 2019 года был сбалансирован исходя из цены марки Urals в $49).

Фото: iStock
Когда ждать новых санкций и почему декабрь худший месяц для рубля

Также Россия окажется в выигрыше благодаря повышению интереса к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте (например, из-за ужесточения норм выбросов в Индии). Наша страна - крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров.

Возможно также резкое повышение спроса на никель из-за перевода аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта. Правительства развитых стран субсидируют продажи электромобилей, и основные автопроизводители Германии, начиная полномасштабный переход на них, будут нуждаться в надежных поставках батарей. Индонезия с января 2020 года ограничит экспорт никелевой руды, чтобы поддержать свою металлургию, что сыграет в пользу российской ГМК "Норильский никель".

Экономика Макроэкономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2"
Денежные переводы в Таджикистан временно приостановлены
СК завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян
Министры ОПЕК заявили о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в США
МИД Украины вручил ноту протеста венгерскому послу