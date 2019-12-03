Спикер рады заявил о существовании на Украине лишь одного народа

На Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один - украинский. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Так он прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что притеснение Киевом малых народов может привести к развалу страны.

По словам Разумкова, хотя народ на Украине многонациональный и разговаривает на разных языках, но это единый народ и единая страна. Если кто-то будет надеяться, что будут отходить еще какие-то территории, то это только мечты. Спикер пообещал, что парламент Украины приложит максимум усилий для консолидации общества вокруг тех, "кто нас будет объединять", пишет РИА Новости.

Ранее Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации, попытавшейся сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на мероприятии ООН в Женеве. Володин, напомнил, что Бальбек - представитель крымских татар. И попытка помешать ему выступать на форуме, посвященном вопросам национальных меньшинств, - это очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Спикер Госдумы посоветовал новой власти Киева пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране, иначе национализм и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей.