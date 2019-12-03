Новости

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины 08:00
Варламов стал первой звездой в матче против "Детройта" 07:51
Эксперты опровергли, что жир "горит" только после 30 минут тренировки 07:41
Спикер рады заявил о существовании на Украине лишь одного народа 07:33
Заседание исполкома WADA 9 декабря перенесено в Лозанну 07:31
Активист Майдана пожаловался на отношение к нему жителей Германии 07:25
Cпутник НАСА нашел на Луне обломки индийского аппарата "Викрам" 07:20
Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам 06:57
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли шесть человек 06:51
Пострадавшие от паводка жители Хабаровского края начали покупать дома 06:45
Два человека пострадали при взрыве в столице Индонезии 06:29
Министры ОПЕК заявили о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в США 06:16
Жители Алеппо получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ 05:56
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар 05:43
В один день в Приамурье родились пять пар двойняшек 05:42
Жителям Сиднея из-за смога посоветовали не выходить на улицу 05:26
В Забайкалье установили личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом 05:25
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами 05:14
Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей 04:59
В Хабаровске осудят мастера маникюра, вырывавшую ногти клиентам 04:57
В США скончался историк и лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси 04:48
В Якутии пьяный отчим жестоко избил четырехлетнего ребенка 04:31
В Забайкалье на мосту, где упал автобус, пройдет акция памяти 04:27
Взрыв произошел на заводе в китайской столице 04:26
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома 04:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
03.12.2019 07:33
Рубрика: В мире

Спикер рады заявил о существовании на Украине лишь одного народа

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Фото: Стрингер/РИА Новости Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Фото: Стрингер/РИА Новости
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Фото: Стрингер/РИА Новости

На Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один - украинский. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Так он прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что притеснение Киевом малых народов может привести к развалу страны.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права

По словам Разумкова, хотя народ на Украине многонациональный и разговаривает на разных языках, но это единый народ и единая страна. Если кто-то будет надеяться, что будут отходить еще какие-то территории, то это только мечты. Спикер пообещал, что парламент Украины приложит максимум усилий для консолидации общества вокруг тех, "кто нас будет объединять", пишет РИА Новости.

Ранее Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации, попытавшейся сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на мероприятии ООН в Женеве. Володин, напомнил, что Бальбек - представитель крымских татар. И попытка помешать ему выступать на форуме, посвященном вопросам национальных меньшинств, - это очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Спикер Госдумы посоветовал новой власти Киева пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране, иначе национализм и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым