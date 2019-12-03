Социальное страхование от временной нетрудоспособности в 2020 году году будет дефицитным, а от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - профицитным. Это традиционная ситуация для социального страхования в нашей стране.

Бюджет Фонда соцстрахования (ФСС) на 2020-2022 годы публикуется в "РГ". Как сообщил "Российской газете" в ФСС, доходы бюджета фонда предусмотрены на 2020 год в сумме 811,6 миллиарда рублей, на 2021 год - 821,1 миллиарда, на 2022 год - 936,5 миллиарда. Из них на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2020 год - 604,4 миллиарда рублей, на 2021 год - 604,8 миллиарда рублей, на 2022 год - 707 миллиардов рублей. Доход от обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2020 году составит 146,6 миллиарда рублей, в 2021 году - 155,4 миллиарда, в 2022 году - 168,1 миллиарда рублей.

При этом расходы фонда планируются в 2020 году в сумме 788,1 миллиарда рублей, в 2021 году - 831,4 миллиарда, в 2022 году - 874 миллиарда. В том числе расходы по направлению социальное страхование на случай временной нетру­доспособности и в связи с ма­теринством планируются на уровне 618,7 миллиарда, 657,6 миллиарда и 695,4 миллиарда соответственно. А по линии страхования от несчастных случав они составят в 2020 году 108,7 миллиарда, в 2021 году - 112,8 миллиарда, в 2022 году - 117,2 миллиарда рублей.

Если посмотреть расходы ФСС более детально, то на выплату больничных в 2020 году планируется потратить 298,7 миллиарда рублей, в 2021 году - 316 миллиардов, в 2022 году - 334,3 миллиарда. На пособия по беременности и родам - 127,4 миллиарда рублей, 134,8 миллиарда и 142,3 миллиарда соответственно. На ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 156,7 миллиарда, 169,8 миллиарда и 180,3 миллиардов руб­лей. Также бюджетом Фонда соцстрахования запланированы расходы на выплату пособий при рождении ребенка: на 2020 год - 20,5 миллиарда рублей, на 2021 год - 21,1 миллиарда рублей, на 2022 год - 21,9 миллиарда.

Кроме того, федеральным законом о бюджете фонда установлено право осуществлять в 2020 году оплату медицинским и иным организациям, оказывающим медпомощь женщинам в период беременности и новорожденным. Стоимость родового сертификата в 2020 году составит 12 тысяч рублей. Финансовое обеспечение по этой статье составляет 16,7 миллиарда рублей еже­годно.