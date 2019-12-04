Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 384-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 811 577 920,5 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 604 356 519,2 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 146 564 642,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 48 298 604,0 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 668 155,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 788 108 359,4 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 618 747 422,0 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 108 704 178,4 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 23 469 561,1 тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 14 390 902,8 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 37 860 463,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 821 126 200,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 936 481 957,8 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2021 год в сумме 604 766 629,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 706 985 519,8 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год в сумме 155 356 109,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 168 131 093,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета на 2021 год в сумме 48 926 674,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 49 651 300,8 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год в сумме 16 666 787,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 634 044,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 831 396 399,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 873 961 770,4 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2021 год в сумме 657 584 324,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 695 384 263,3 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год в сумме 112 808 613,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 117 212 162,3 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 270 198,9 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 62 520 187,4 тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2021 год в сумме 52 817 695,0 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2022 год в сумме 11 601 256,5 тыс. рублей, и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год в сумме 42 547 496,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 50 918 930,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2020 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить, что источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются:

1) в 2020 году - остаток средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, образовавшийся по состоянию на 1 января 2020 года;

2) в 2021 году - остатки средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2021 года.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 676 685 646,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 718 300 615,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 759 513 657,0 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

Установить, что Фонд в 2020 году осуществляет:

1) выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размерах сверх размеров, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", и гражданам в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) расходы по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, включая расходы на осуществление указанных полномочий, за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Правила предоставления Фонду межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

3) расходы по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации, по оплате транспортным организациям расходов по предоставлению проезда к месту лечения и обратно (в том числе к месту санаторно-курортного лечения в рамках предоставления набора социальных услуг, а также к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения) отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, предусмотренным Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

4) оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг, оказанных женщинам в период беременности, в сумме 4,0 тыс. рублей (услуг по оказанию медицинской помощи в сумме 3,0 тыс. рублей и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи в сумме 1,0 тыс. рублей) и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в указанных организациях, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев, в течение которых проводились профилактические медицинские осмотры, за каждого ребенка с момента постановки его на учет, а также оплату услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда бланков родовых сертификатов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Финансовое обеспечение и установление порядка, условий оплаты услуг и форм документов, на основании которых производится оплата услуг, осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

5) выплату капитализированных повременных платежей, установленных на дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (для должника - кредитной организации на день отзыва лицензии на осуществление банковских операций), по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, в случае перехода обязательств должника перед гражданином по выплате капитализированных повременных платежей к Российской Федерации.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что в 2020 году Фонд вправе:

1) осуществлять в устанавливаемом Фондом порядке направление средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в рамках основного мероприятия "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на оказание медицинских услуг работникам Фонда и его территориальных органов;

2) принимать решения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в рамках основного мероприятия "Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, о направлении страхователем до 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - финансовое обеспечение предупредительных мер). Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. В случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек не осуществляли два последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств на финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году;

3) осуществлять финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размерах сверх размеров, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", дополнительных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", и расходов, связанных с оплатой четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, включая начисленные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N213-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", производимых непосредственно страхователями, путем взаимного расчета со страхователями по средствам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

4) осуществлять финансовое обеспечение покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, в объеме не более одной двадцать четвертой общего объема расходов бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет остатков средств бюджета Фонда на начало 2020 года, за исключением средств, поступивших в форме межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных государственных полномочий из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что Фонд в 2020 году ежеквартально исходя из фактического остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступивших на единый счет бюджета Фонда доходов и произведенных с единого счета бюджета Фонда расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отраженных в отчете об исполнении бюджета Фонда, привлекает средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в объеме, достаточном для покрытия дефицита бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

3. Установить, что Фонд в 2020 году вправе формировать и расходовать резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Из объема указанных средств исключаются средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, привлекаемые для финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

4. Установить, что Фонд в 2020 году осуществляет в ряде субъектов Российской Федерации реализацию пилотного проекта, предусматривающего особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты территориальными органами Фонда застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

5. Особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты страхового обеспечения, иных выплат и осуществления расходов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, а также уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, определяется Правительством Российской Федерации.

6. Установить, что:

1) остатки средств по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2019 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи по санаторно-курортному лечению, а также по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно отдельным категориям граждан, имеющим на это право, на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, используются Фондом в 2020 году на указанные цели, включая завершение расчетов по договорам, заключенным в 2019 году. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2020 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

2) остатки средств по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2019 году бюджетных ассигнований по целевой статье расходов "Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, используются Фондом в 2020 году на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

3) остатки средств по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2019 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам, указанным в пункте 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, направляются Фондом в 2020 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда;

4) остатки средств по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2019 году межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг по медицинской помощи, оказанной этими организациями женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, и по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, а также на оплату организациям услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда бланков родовых сертификатов, используются Фондом в 2020 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2020 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

Президент Российской Федерации В. Путин

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