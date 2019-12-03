Страховщики предложили повысить стоимость запчастей по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) актуализировал справочники средней стоимости запасных частей, а также работ и материалов. Эти справочники используются для расчета во сколько обойдется восстановительный ремонт машины, попавшей в аварию. По данным РСА, стоимость "корзины часто бьющихся запчастей", рассчитываемая по справочникам, выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9 процентов.

Напомним, что при оценке стоимости этого ремонта по ОСАГО применяется Единая методика, утвержденная Центробанком. Она обязательна для страховщиков, экспертов-техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы и судебных экспертов при проведении судебной экспертизы. При этом расчет стоимости в рамках ОСАГО проводится по справочникам средней стоимости. Такой порядок действует с 1 декабря 2014 года.

РСА актуализирует справочники средней стоимости запчастей раз в полугодие. Ведь цены на месте не стоят и регулярно меняются. Правда, в большинстве случаев в сторону повышения. Так случилось и в этот раз.

- Новые средние стоимости в справочниках отражают, главным образом, рост цен на детали, связанный с общим удорожанием автомобилей и соответственно - с ростом расходов на их ремонт, - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, страховщики отмечают рост средней выплаты по ОСАГО с начала этого года, а повышение цен в справочниках еще усилит эту тенденцию. Игорь Юргенс напомнил, что одновременно из месяца в месяц снижается размер средней премии по ОСАГО. Так, за период с января по октябрь средняя премия снизилась на 5,3 процента - с 5 705 до 5 400 рублей. При этом средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за этот же период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,58 процента - с 5 578 до 5 378 рублей.

- РСА обеспокоен текущим трендом, - говорит Игорь Юргенс. - Одновременное снижение средней премии по ОСАГО и увеличение средней выплаты заставляет этот вид страхования балансировать на грани рентабельности. Мы надеемся, что ситуация будет выровнена при помощи поправок к закону об ОСАГО, которые должны индивидуализировать тариф.

Напомним, что сейчас в Госдуме ждут своей участи сразу два законопроекта по реформе ОСАГО. Один подготовлен Минфином и внесен правительством, второй, альтернативный проект, подготовлен депутатами профильного комитета. Разница между ними в том, что в депутатском проекте нет норм, которые изначально вызвали споры и грозили повышением стоимости полиса ОСАГО. Уже в этот четверг в Госдуме пройдут парламентские слушания этого законопроекта.