Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто"

Президент США Дональд Трамп убежден, что после очередных комментариев его украинского коллега Владимира Зеленского по поводу июльского телефонного разговора лидеров двух стран, дело по импичменту "закрыто".

"Срочные новости, президент Украины вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого", - написал глава Белого дома в Twitter. Он поблагодарил Зеленского, отметив, что дело закрыто, а ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать.

Ранее президент Украины заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны, пишет РИА Новости.

Тем временем, республиканцы в палате представителей подготовили 123-страничный ответ с опровержением доводов в докладе демократов, на основании которого они собираются проголосовать по импичменту президенту США Дональду Трампу и передать дело в сенат. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политические услуги в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент.

Напомним, в сентябре Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.