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03.12.2019 02:38
Рубрика: В мире

Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто"

Фото: AP Photo/Brynn Anderson Фото: AP Photo/Brynn Anderson
Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Президент США Дональд Трамп убежден, что после очередных комментариев его украинского коллега Владимира Зеленского по поводу июльского телефонного разговора лидеров двух стран, дело по импичменту "закрыто".

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"Срочные новости, президент Украины вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого", - написал глава Белого дома в Twitter. Он поблагодарил Зеленского, отметив, что дело закрыто, а ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать.

Ранее президент Украины заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны, пишет РИА Новости.

Тем временем, республиканцы в палате представителей подготовили 123-страничный ответ с опровержением доводов в докладе демократов, на основании которого они собираются проголосовать по импичменту президенту США Дональду Трампу и передать дело в сенат. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политические услуги в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент.

Напомним, в сентябре Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

В мире США В мире экс-СССР Украина Процедура импичмента Дональда Трампа
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