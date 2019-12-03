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03.12.2019 13:48
Рубрика: Власть

Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Текст: Татьяна Замахина

Парламентарии Венгрии обратились к российским коллегам с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании он сообщил о таком обращении парламента республики. Цель объединения усилий - "отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка".

- После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, - заявил Вячеслав Володин, напомнив о большом количестве венгров и поляков, проживающих на Украине.
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Председатель Госдумы, кроме того, призвал европейские парламентские структуры изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине.

- Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике, - считает он. - Нельзя спускать с рук националистам их поведение.

По его мнению, в происходящем на Украине виноваты в том числе международные структуры, которые закрывают глаза на проявления национализма.

Володин подчеркнул, что Россия представлена большим количеством национальностей и каждая из них может себя реализовывать.

- Это стандарт, к которому необходимо стремиться Украине, - уверен спикер. - Она должна также слушать людей независимо от национальности и учитывать их мнение, гарантировать права".

Ранее Вячеслав Володин уже поднимал эту тему, комментируя поведение украинской делегации на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств. Глава нижней палаты отметил, что украинцы пытались помешать выступлению представителя крымских татар, а затем развил эту мысль, заявив, что права нацменьшинств на Украине постоянно нарушаются. Он предупредил о последствиях такой политики, которая может привести к выходу из состава страны ряда областей.

Для Венгрии же тема актуально в связи с украинским законом об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года.

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