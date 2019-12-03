Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам

Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны. Это произойдет в случае принятия закона относительно ситуации на данной территории.

Как информирует главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь в Twitter, Китай рассматривает возможность введения ограничений в отношении американских официальных лиц и сенаторов, которые одиозно ведут себя в данном вопросе.

В октябре текущего года почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения. По словам американского госсекретаря Майкла Помпео, там могли быть в разное время задержаны до одного миллиона человек. Власти КНР настаивают на том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе действуют радикальные группировки, которые связаны с международным терроризмом.