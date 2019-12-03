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03.12.2019 18:43
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen "зарядил" Polo новой генерации

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Volkswagen Polo шестого поколения, построенный на глобальной переднеприводной платформе MQB, дебютировал больше двух лет назад. С осени 2017 года его продают в странах Латинской Америки в адаптированном под местные особенности варианте. Построенный на его основе седан Virtus предлагают там с осени 2018 года. И вот теперь Volkswagen объявил о выходе спортивных модификаций Polo GTS и Virtus GTS.

Автомобили оснащают хорошо известным турбомотором с непосредственным впрыском TSI 1,4 л (150 л.с., 250 Нм) и только 6-диапазонным гидромеханическим "автоматом" с перенастроенным на спортивный лад алгоритмом. Шасси Polo и Virtus GTS - как у стандартных машин.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Внешне спортивные Polo и Virtus отличаются легкосплавными колесами размерности 205/50R17, фарами от европейского Polo GTI с красной "нитью" и диодами. Верхняя радиаторная решетка тоже от GTI, только с шильдом "GTS". Нижняя решетка в бампере больше, чем на стандартных версиях. Позади седан имеет небольшой спойлер на краю крышки багажника, хэтчбек - нижнюю накладку бампера с текстурой из шестигранников, вторящей решетке спереди, и сдвоенным патрубком глушителя.

В интерьере наружные швы обивки обода руля, чехла рычага коробки передач и сидений прострочены красной нитью. Мотив "красной нити" отражен в декорировании отдельных элементов салона и на виртуальной панели приборов.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Динамических данных от производителя пока нет, но Skoda Octavia с этим двигателем и "механикой" или "роботом" DSG от 0 до 100 км/ч по паспортным данным разгоняется за 8,2 с. Значит на Polo GTS и Virtus GTS даже с учетом меньшей массы на большее, чем 9 секунд, рассчитывать не стоит.

Продажи в Бразилии стартуют в январе 2020 года. Ориентировочная цена - 100 тысяч реалов (1,5 млн рублей). Именно латиноамериканский Volkswagen Virtus как новый Polo-седан в следующем году наконец-то сменит на производственных линиях калужского завода компании нынешнюю модель. Появление 150-сильной версии в России крайне маловероятно.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
#Volkswagen