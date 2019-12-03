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03.12.2019 18:28
Рубрика: Власть

За фальшивую экспертизу теперь можно будет сесть в тюрьму

Текст: Наталья Козлова
"Российская газета" публикует новый закон, о котором в последнее время много говорили и спорили. Речь об ответственности за ложь в заключении экспертизы.
Новый закон распространяет ответственность за лживые экспертизы на все стадии суда и следствия. Фото: eb_ra / istock Новый закон распространяет ответственность за лживые экспертизы на все стадии суда и следствия. Фото: eb_ra / istock
Новый закон распространяет ответственность за лживые экспертизы на все стадии суда и следствия. Фото: eb_ra / istock

Новый закон вносит поправки в Уголовный кодекс. Документ, как уверены его авторы, защитит наших граждан от возможных злоупотреблений со стороны экспертов.

О том, насколько это серьезный документ, можно судить хотя бы по скандалу вокруг нашумевших историй "пьяных мальчиков" - детей, погибших под колесами автомобилей. Посмертная экспертиза в обоих случаях показала, что якобы маленькие дети попали под машины, будучи совершенно пьяными.

И это самые вопиющие случаи. Если бы на месте детей оказались взрослые дяди и тети, может быть, и вопроса не возникло - выпившие сами виноваты. А с водителя, который совершил смертельный наезд, подобный вывод эксперта снимает уголовную ответственность. И эти примеры - только видимая часть огромного айсберга.

Фото: Nastco / istock
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Публикуемый закон об ужесточении ответственности за ложные заключения экспертов вносит поправки в статью 307 Уголовного кодекса РФ.

Авторы закона, когда он еще был в стадии законопроекта, справедливо подчеркивали - результаты экспертных исследований играют важную роль при возбуждении уголовного дела. При проверке сообщений о преступлении заведомо ложные заключения или показания эксперта представляют собой "не меньшую общественную опасность", чем при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела.

Именно поэтому новый закон распространяет ответственность за подложные заключения на все стадии судебного производства и досудебного. Так что же может грозить эксперту, если его вранье вылезет наружу?

Минимальное наказание - он заплатит штраф, максимальное - поедет трудиться на государство на пару лет. Но в любом случае, со штрафом или исправительным трудом, он с работой эксперта может попрощаться.

Итак, пойманный за руку эксперт-нарушитель сможет получить либо штраф в размере до 80 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов. Но это не все, дальше по списку наказаний следуют исправительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до трех месяцев.

- Если такое деяние сопряжено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то максимальное наказание для эксперта или специалиста составит до пяти лет лишения свободы, - сказал при обсуждении законопроекта председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: iStock
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По мнению Крашенинникова, изменения защитят россиян от возможных злоупотреблений "со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значения для возбуждения уголовного дела или отказа в нем".

Для того чтобы понять всю справедливость этого высказывания, достаточно представить совершенно банальную жизненную ситуацию. Драка на улице или нападение хулигана на прохожего.

Нередко такой конфликт заканчивается либо тяжелой травмой, либо смертью чело­века.

Что привело к летальному исходу - неудачное падение самого пострадавшего, когда несчастный головой ударяется о дерево или бордюр, или человек погиб от смертельного удара в висок?

Именно от того, что в подобных случаях скажет эксперт, зависит главный вывод - это было преступление или просто случайное стечение обстоятельств. Будет отвечать по закону тот кто бил или, благодаря "сговорчивости" эксперта, останется безнаказанным.

Важность заключений эксперта не оспаривают ни дознаватели, ни следователи, ни судьи. Они-то лучше всех знают, что только квалифицированный специалист скажет, умер человек от болезни и в его смерти никто не виноват или ему помогли умереть. Дом сгорел от того, что замкнула некачественная проводка, или постарались завистники, чтобы разгорелось пламя. Список того, на что может влиять заключение эксперта, огромен, а до вчерашнего дня ответственность эксперта за заключение была невелика.

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Любопытно, что сегодня одно из весьма востребованных заключений экспертов для гражданских процессов - определение отцовства. Свои услуги помочь в подобном процессе предлагают немало экспертных учреждений. Их выводы стоят денег. А можно договориться за "нужный" вывод?

Масса коммерческих контор предлагает экспертизу подлинности подчерка. Предположим, в расписке о долге. Эксперт может указать на писавшего, даже если тот клянется, что ничего не подписывал.

Это не последний документ об экспертах. Напомним, в начале ноября нижняя палата парламента приняла в первом чтении также нужный законопроект. Он обязывает следователя знакомить стороны уголовного дела с постановлением о назначении экспертизы.

Судя по пояснительной записке, сейчас обвиняемые и их адвокаты часто узнают о судебных экспертизах уже после их проведения.

Это лишает обвиняемого возможности задать вопросы эксперту, заявить ему отвод, попросить о производстве экспертизы в другом учреждении.

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