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4 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8031)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Опубликован 4 декабря 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

За фальшивую экспертизу теперь можно будет сесть в тюрьму

Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2011, N 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой слова "при производстве предварительного расследования" заменить словами "в ходе досудебного производства";

2) в примечании слова "дознания, предварительного следствия" заменить словами "досудебного производства".

Президент Российской Федерации

В. Путин