Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года
Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года
Внести в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2011, N 50, ст. 7362) следующие изменения:
1) в абзаце первом части первой слова "при производстве предварительного расследования" заменить словами "в ходе досудебного производства";
2) в примечании слова "дознания, предварительного следствия" заменить словами "досудебного производства".
Президент Российской Федерации
В. Путин