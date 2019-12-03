Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о "потерявшихся" жителях Донбасса. По ее словам, это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло. "Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", - привала дипломат.

"Причины всех бед киевским властям надо искать в своих рядах", - отметила Захарова в Facebook. Представитель российского МИД также подчеркнула, что не стоит удивляться тому, что жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, захотели получить гражданство другого государства.

Ране Захарова прокомментировала готовность Украины принять пару российских областей. "Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", - отметила дипломат.

Напомним, в апреле текущего года жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины упростили получение российского гражданства. Решение вызвало негативную реакцию Киева.