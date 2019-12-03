Журналисты "РГ" испытали самую новую и скоростную автомагистраль страны

М-11 "Нева". Проехав за 7 часов 670 километров из Москвы до Санкт-Петербурга, мы вкусили очарование хайвея, попутно выяснив, как не "попасть" на деньги, где продают самую вкусную придорожную еду и почему некоторые, попав в быстрое течение "Невы", мечтают вернуться обратно.

Заплати и кати

За семь лет собранная в Калуге Skoda Fabia намотала на свои колеса несколько экваторов региональных трасс, крымские серпантины, меловые проселки Верхнего Дона и ухабы рязанщины. Настало время побаловать ее хайвеем. 7 часов утра, въезд на федеральную трассу М-11 "Нева" со стороны МКАД. Огромное асфальтированное поле разделено шеренгой ворот со шлагбаумами. Шесть предназначены для проезда по транспондеру - автомобильной кредитке, деньги с которой списываются на ходу. Пять - для желающих платить обычной картой или наличными. Пока все это великолепие сияет вхолостую: за четверть часа на трассу въехало c десяток машин. Рядом офис, где продают транспондеры и отвечают на вопросы. Главных два: как платить и как не платить?

М-11 - третья платная автомагистраль в стране. М-3 с небольшим платным участком под Калугой идет на юго-запад, М-4 - на юг. Люди, приезжающие со всех остальных направлений, смотрят на сияющие ворота в ошеломлении. А многие вообще не ожидали их увидеть. Ошалевшие от московской кольцевой гости столицы и москвичи путают повороты на платную М-11 "Нева" и бесплатную М-10 "Россия", реагируя на слово "Санкт-Петербург" на указателях. Поэтому один из постоянных вопросов операторам: как вернуться обратно?

- После съезда с МКАД установлены два предупреждения о въезде на платный участок. За каждым - разворот. Если водитель их пропустил, ему придется въехать на платную дорогу. Развернуться он сможет через три километра у аэропорта Шереметьево, обойдется это в 310 рублей, - рассказал сотрудник офиса Илья. Схожие проблемы, кстати, и у жителей Петербурга - там въезд на М-11 сделан по Пулковскому шоссе, раньше вливавшемуся в бесплатную М-10.

Каждые 30 - 40 километров попадались площадки для отдыха с беседками, туалетами и контейнерами для мусора

Для завсегдатаев платных трасс у "Невы" тоже есть сюрприз. В отличие от других магистралей, проезд здесь оплачивают в конце: при въезде автомат выдает билет, по которому на выезде рассчитают пройденный путь и размер платы. Если не сохранить билет, платить придется по полной - 1800-2200 рублей в зависимости от способа оплаты и времени суток.

Тверской зигзаг

В несколько плавных изгибов магистраль обошла Шереметьево и знаменитый своими пробками Солнечногорск, вышла на прямую и разогналась до крейсерской скорости. Машин было мало, покрытие - сухое и ровное, так что вскоре я почувствовал себя капсулой пневмопочты.

Камер на "Неве" практически нет - несколько на выезде из Москвы, пара на въезде в Санкт-Петербург и одна неожиданно где-то посередине Тверской области. Разрешенная на "Неве" скорость 110 км/ч (кое-где и 130, весной такой скоростной режим обещают установить по всей трассе), ехать зимой быстрее не позволял здравый смысл, поэтому мы неслись в пространстве в гармонии с собой и ПДД, наблюдая смену пейзажей за окнами. Каждые 30-40 километров попадались площадки для отдыха с беседками, туалетами и контейнерами для мусора. Все бесплатное, чистое и исправное - кроме одного случая, когда мы притормозили на парковке с обесточенным туалетом. Его системы работают от электричества, поэтому проезжающие, заглянув внутрь, спешили за будку. АЗС попадаются примерно раз в 100 километров - они контейнерного типа, заправляют 95-й бензин и дизтопливо. Кофеен и магазинов нет. Туалет имеется, но его надо найти - ночью, с непривычки это удается не всем. Населенные пункты на М-11 отсутствуют, кафе два. Оба предлагают на выбор десяток горячих блюд, пельмени стоят 260 рублей, комплексный обед - 365, чашка кофе - 100.

- Дальше ничего не будет, - предупредила кассирша во втором кафе, на 260-м примерно километре. И не обманула - следующие 500 км не было ничего. Туговато на новой трассе и с мобильной связью - "Нева" идет вдали от городов, а вышки ретрансляторов вдоль трассы только начали устанавливать. Так что карты для навигатора лучше скачать заранее.

Серая полоса дороги первой категории убегала за горизонт, плавно поднимаясь, опускаясь и поворачивая. Однообразие нарушали лишь названия рек: Тверца, Лягушка, Шоша. Чтобы водитель и пассажиры не заскучали, на 149-м километре "Нева" заложила необычно крутой вираж и закончилась. На обочинах промелькнули знаки "Конец автомагистрали", впереди появились будки оплаты. Сидевшие в них операторы объяснили, что на следующие 60 километров трасса М-11 впадает в М-10, а затем появляется снова.

Встроенный в "Неву" участок трассы М-10 - хорошее сравнение для тех, кому не понравились бедноватые развлечения М-11. На бесплатной "России" скорость движения упала сначала до 80, потом до 60 км/ч. По правой полосе бесконечной вереницей тянулись большегрузы, иногда замирая перед "зебрами" и светофорами, один населенный пункт медленно переходил в другой, а над дорогой нависли камеры контроля всего на свете. Зато обочины пестрели вывесками кафе, гостиниц и ремонтных мастерских. Качество придорожного питания лучше всего оценивать по дальнобойщикам: где больше грузовиков, там вкуснее кормят. У неприметного киоска за Тверью фуры останавливались одна за другой.

23 экипажа аварийных комиссаров постоянно дежурят на трассе М-11 "Нева"

- Здесь самая вкусная шаурма на трассе, - заявил парень в толстовке с надписью "На Земле с 1985 года". Хлопотавшие в киоске девушки рассказали, что не боятся ни оттока клиентов, ни конкуренции, поскольку качество их выпечки знает вся "Россия".

Когда вкусные, но тягучие тверские километры закончились, от М-10 отделился рукав и, сделав еще один крутой изгиб, вновь обернулся трассой М-11. Снова въездные ворота и билеты, которые надо сохранять до конца поездки. Кстати, на въезде на "Неву" шлагбаумы мягкие, пластиковые, на выезде - жесткие.

Ангелы в желтом

Желая побольше узнать о работе аварийных комиссаров, я симулировал прокол колеса (прости, "Автодор"). Выкрутил ниппель, набрал напечатанный в билете номер и аварийным голосом сообщил о своей беде. Диспетчер уточнил марку машины, попросил назвать цифры с ближайшего фонарного столба - их хорошо видно с обочины, - и сказал, что помощь прибудет в течение четверти часа.Через 14 минут ко мне подъехал бело-оранжевый микроавтобус. Остановился и включил мигалки. Над крышей медленно поднялся и заиграл огнями огромный, как парус, знак аварийной остановки. Потом из машины вылез мужчина в желтом комбинезоне и в этой торжественной обстановке вручил мне компрессор.

- Мы даем водителям баллонный ключ, домкрат, помогаем завести двигатель, если сел аккумулятор, прикрываем своими автомобилями места ДТП и поломавшиеся машины. Можем вызвать эвакуатор, - рассказал аварийный комиссар Александр Пасынков. Все услуги его служба оказывает бесплатно. Кроме одной - доставка бензина стоит 500 рублей.

Метель

Хотя календарная зима наступила еще в полночь, снег мы увидели только после обеда, в Новгородской области. Березы на обочинах сменились елями, те становились все выше, потом оделись в белые покрывала, а вскоре в лобовое стекло полетели первые снежинки. На подъезде к Петербургу началась метель. Хайвей стал белым с черными колеями, в воздухе повисла плотная водяная взвесь. Дворники работали, не переставая, машины сбросили скорость и перестраивались крайне аккуратно, чтобы не занесло. Первую снегоуборочную машину встретили на выезде с трассы - она чистила площадку перед пунктами оплаты за проезд. Навигатор провел нас по хитросплетениям КАД - здесь пришлось заплатить еще 100 рублей, - вскоре по обочинам замелькали здания приятной архитектуры. Залепленные снегом машины медленно поворачивали с набережной Мойки на Синий мост. Вознесенский проспект, Малая Морская, Исаакиевский собор. Все, финиш.

Итоги

Понравилось

Быстрая, удобная и безопасная автострада. На М-11 устранено большинство факторов, способствующих тяжелым ДТП: разделены встречные потоки, нет перекрестков и наземных пешеходных переходов. Все 670 километров трассы освещены (ну почти) и огорожены от диких животных. Узнав об этом, я вспомнил фразу тверского гаишника: "Самое разумное решение при встрече на дороге с лосем - уход в кювет".

Не понравилось

Путешественникам следует запастись топливом и термосами с кофе, "Автодору" - чистить дороги и включить туалеты.

"Нева" получилась самой дорогой не только в постройке (570 миллиардов рублей), но и в использовании. Затраты на бензин и проезд сравнялись с ценой авиабилета. Но это, конечно, два разных путешествия.

Кстати

Затраты на поездку

Бензин 2962

Оплата проезда 1984

Кофе 153

P.S.

Тише едешь - здоровее будешь

Снег шел всю ночь и утром, во время обратного пути в Москву на трассе лежал тонкий слой грязной жижи. Она заставила вести машину крайне осторожно, избегая резких перестроений. Пару раз попадались разбитые машины. Очевидно их занесло на скользкой трассе и приложило об ограждение. Попадались и шедшие уступом грузовики - они сгребали грязь к обочине, - но улучшений это не вносило, поскольку снег продолжал лететь с неба.

Москвичи и гости столицы нередко путают въезды на платную и бесплатную трассы. Поэтому один из постоянных вопросов операторам: как вернуться обратно?