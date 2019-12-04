Таксисты не спешат на вызов, отказываются везти пассажиров, если далеко ехать, а по окончании поездки требуют оплатить сумму, превышающую изначальные договоренности. Такие проблемы чаще всего возникают у пассажиров такси, показал анализ обращений россиян на "горячую линию" Роспотребнадзора.

Главная причина раздражения пассажиров - задержки в подаче заказанной машины. Из-за того, что таксисты опаздывают, у людей срываются планы, а диспетчерские службы не сообщают фамилии таксистов, которые должны приехать на вызов, хотя обязаны это делать. Зачастую цены за услуги такси по прибытии к конечному пункту необъяснимым образом вырастают. При этом водители ссылаются на пробки и погодные условия. Мол, в снег и дождь ехать тяжелее и дольше.

Таксисты не предоставляют информацию о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозкам. А когда маршрут не нравится, вообще могут отказаться ехать. Много претензий у пассажиров к поведению водителей и состоянию их машин. Так, россияне возмущаются тем, что в салонах машин очень грязно, отсутствуют ремни безопасности и детские кресла, водители курят и грубо отвечают пассажирам.

К каршерингу также масса претензий. Например, пользователей возмущает необоснованное взимание штрафных санкций за грязный автосалон, частые поломки предоставляемого автомобиля и порядок оплаты штрафов за нарушения ПДД.

Всего с 11 по 25 ноября было проведено 2766 консультаций, принято 2227 обращений по телефонам "горячей линии" и 120 письменных обращений, а личные консультации получили почти 300 человек, рассказали "РГ" в службе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что если пользователю не понравилась оказанная услуга, он считает, что были нарушения, он может обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора по месту жительства и составить обращение. По фактам обращений специалисты Роспотребнадзора проводят проверки.

Если такси или общественный транспорт, в котором ехали пассажиры, попало в аварию, можно потребовать возврата или снижения стоимости перевозки. Также необходимо требовать полного возмещения убытков, связанных с оказанием услуги ненадлежащего качества. Если был причинен вред здоровью и имуществу, то требовать выплаты страхового возмещения и компенсации морального вреда.

Если такси с пассажиром попало в ДТП, он должен настаивать на вызове сотрудников ГИБДД для надлежащего оформления происшествия. Если был причинен вред здоровью, вызвать "скорую помощь" или самостоятельно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, проинформировав об этом водителя или перевозчика. При наличии возможности провести фото и/или видеофиксацию места в салоне транспортного средства, где был причинен вред, а также причиненные травмы или ущерб имуществу. Обменяться контактными данными с пассажирами или свидетелями ДТП. Это поможет доказать факт произошедшего события при последующих разбирательствах.

Максимально быстро нужно позвонить перевозчику, проинформировать его о произошедшем событии и причиненном вреде и получить информацию о сроках подготовки перевозчиком документа о произошедшем событии и месте его получения. Также не откладывая обратиться в страховую компанию (перевозчик независимо от вида транспорта (за исключением метрополитена) обязан страховать свою гражданскую ответственность за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира), проинформировать о произошедшем событии и получить инструкции о дальнейших действиях. За причинение вреда жизни и здоровью выплаты составляют не менее 2 миллионов рублей, за причинение вреда имуществу - не менее 23 тысяч рублей.