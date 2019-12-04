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04.12.2019 23:31
Рубрика: Спорт

Терапевтические исключения

Чиновники WADA часто закрывают глаза на нарушения западных атлетов, но спускают "всех собак" на россиян
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8033)
В понедельник, 9 декабря, в Лозанне Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен принять важное решение. Как известно, ранее Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации ряд жестких мер против российского спорта, в частности запретить на четыре года спортсменам выступать под национальным флагом и принимать на своей территории крупные международные соревнования...
Вердикт WADA в отношении России мы узнаем 9 декабря. Фото: Reuters Вердикт WADA в отношении России мы узнаем 9 декабря. Фото: Reuters
Вердикт WADA в отношении России мы узнаем 9 декабря. Фото: Reuters

Что ж, за последние несколько лет такие угрозы раздаются нередко. Любой случай, связанный с употреблением запрещенных препаратов россиянами порождает волну журналистских расследований и показ телевизионных фильмов с вполне определенным выводом: доказан факт существования государственной системы употребления допинга в России...

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Колобков: WADA не услышало позицию наших экспертов

Устали от этих бесконечных фейков все - болельщики и спортсмены, тренеры и политики. Россию пытаются поставить в положение, когда нам постоянно приходится искать оправдания, даже за откровенную чужую ложь, вбрасываемую то немецким журналистом Зеппельтом, то сбежавшим в США Родченковым.

При этом наши критики словно не замечают нарушений со стороны западных атлетов. О них либо не говорят вовсе, либо обходятся минимальными или даже условными сроками дисквалификации.

Не так давно эксперты из Бельгии и Голландии высказали точку зрения, которая вызвала бурю возмущения практически во всех странах мира. Группа медиков, сопоставив различные факты, аккуратно намекнула, что более 70 процентов всех атлетов, участвующих в чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах, в той или иной степени употребляют или употребляли стимуляторы. Другое дело, что большинство западных спортсменов находят всевозможные способы уйти от правосудия, прибегая к различным хитростям. Яркий пример - норвежские лыжники и биатлонисты.

Если верить всезнающей статистике, то у викингов в командах на трех здоровых спортсменов приходится восемь еле живых "астматиков", которые, несмотря на заболевание, на дистанциях обыгрывают всех здоровых конкурентов, поражая выносливостью и меткостью...

Те же из западных атлетов, кто не имеет "терапевтических исключений" и попадается, все равно выкручиваются, находят оправдания, которые, как ни странно, принимаются. Примеры?

Лыжники из Эстонии и Казахстана признались в употреблении допинга
Фото: AP Photo/Frank Augstein
Одиннадцатикратная чемпионка мира попалась на допинге
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Ласицкене возмутилась участием в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца

Возьмите недавний скандал с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам из Норвегии Терезой Йохауг. Девушка попалась на применении анаболического стероида клостебола. Тереза на голубом глазу заявила, что допинг никогда не принимала, а виноват во всем оказался... препарат от загара, которым она помазала губы. О том, что в нем содержалось запрещенное вещество, она не знала и в итоге получила "смешные" 13 месяцев дисквалификации.

При этом та же Мария Шарапова, которая публично сообщила миру, что принимала мельдоний, была "осуждена" на 18 месяцев бездействия и подвергнута настоящим гонениям со стороны экс-коллег по корту и организаторов турниров.

А как вам поражающие своим цинизмом "американские истории"? Легкоатлеты Джаррион Лоусон и Эджи Уилсон были оправданы, несмотря на наличие стероидов в организме. Спортсмены заявили, что во всем виновато мясо, которое они ели на обед. Еще один атлет из США, олимпийский чемпион в эстафете Гил Робертс, не был дисквалифицирован за применение пробенецида. Надо же, вещество, входящее в "черный список" WADA, попало в его организм после поцелуя с девушкой.

Пловчихе Мэдисон Кокс сократили срок дисквалификации с двух лет до шести месяцев. Ведь допинг бедняжка выпила из-за плохой водопроводной воды...

Занавес? Как бы не так!

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На закуску вспомним об одном из крупнейших и массовых скандалов в лыжном спорте, датируемом мартом этого года. В рамках спецоперации "Кровопускание" австрийская и немецкая полиция совершили рейды в Зеефельде во время чемпионата мира.

В один из дней турнира полицейский спецназ ворвался в допинговый центр, тщательно замаскированный под парикмахерскую, и взял нарушителей "тепленькими". В числе задержанных оказались призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр эстонец Андреас Веерпалу, казахстанец Алексей Полторанин, австрийцы Доминик Бальдауф и Мак Хауке, причем последнего брали прямо во время незаконной операции по переливанию крови.

Полиция выяснила, что тут работает целая сеть, которую возглавляет немецкий врач Марк Шмидт. Всего его "пациентами" оказались около полусотни спортсменов из разных видов спорта. Разбирательство по этому инциденту шло неторопливо. В итоге приговоры удивили очень многих. Макс Хауке получил пять месяцев условно и штраф в размере менее 500 евро. Более того, судьи посчитали, что выставление видео с процессом переливания крови в интернет нарушило права спортсмена. О четырехлетней дисквалификации Полторанина и Веерпалу было объявлено только в конце ноября этого года. При этом все это время чиновники пытались сделать "крайними" тренеров спортсменов.

Большинство западных спортсменов находят всевозможные способы уйти от правосудия. Яркий пример - норвежские лыжники и биатлонисты

Отметим, что решения о дисквалификации во всех случаях принимала Международная федерация лыжных видов (FIS), а в случае с Хауке - национальная федерация. WADA же предпочло остаться от происходящего в стороне...

Очевидно, что в современных реалиях надеяться на торжество правосудия сложно. 9 декабря Россию будут судить "по всей строгости". Увы, приходится признать, что WADА из организации, которая должна препятствовать распространению допинга в мире, быть другом и помощником атлетов, превратилась в подобие военно-полевого суда, не знающего пощады. Хотя стоит ли удивляться этому? Просто большая политика вновь победила спорт.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Допинговые скандалы
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