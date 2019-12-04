Что ожидает в Антарктиде белорусских участников 12-й экспедиции

На белой простыне практически безлюдной Антарктиды даже неуклюжие пингвины, пародируя первоклассников, сбиваются в дружные стаи, чтобы поближе оценить своих добродушных партнеров по пятому континенту, открытому почти двести лет назад русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В этом году белогрудые морские птицы успели навестить и белорусских полярников, которые ровно месяц назад приступили к научным исследованиям, сообщили в пресс-службе национальной академии наук со ссылкой на начальника 12-ой антарктической экспедиции Алексея Гайдашова.

Месяц для научной экспедиции - срок достаточно солидный. Сотрудники БАЭ, как для краткости именуют они себя сами, успели выполнить целую уйму практических задач. Развернута, например, метеорологическая станция М-49М, задача которой - исследование изменений природной среды и климата части восточной Антарктиды - Земли Эндерби - под влиянием антропогенных и природных факторов.

Взаимопомощь и корпоративность исследователей давно стали нормой взаимодействия на южном полушарии планеты. Уже начата передача метеосводок на зарубежные антарктические станции, в том числе в Международный антарктический логистический центр в Кейптауне.

Кроме того, ведутся работы по накоплению банка образцов антарктической биоты для генетических исследований. Оборудован и снегомерный пост, осуществляются наблюдения за высотой снежного покрова.

А по научной программе изучения физики атмосферы смонтирован автоматический сканирующий солнечный фотометр CIMEL, проведены настройки прибора и контрольные измерения. В лаборатории физики атмосферы развернут пункт озонометрических наблюдений, где проводятся регулярные измерения содержания приземного озона. Согласно биологической программе выполнен учеными и выход на припайный лед бухты Лазурная, где ими отловлены образцы ихтиофауны.

На условия проживания руководитель экспедиции и его коллеги - по привычке полярников - не жалуются. Приборы для научных наблюдений, системы жизнеобеспечения, средства транспорта и связи работают в штатном режиме. Есть на антарктической станции и необходимые запасы топлива, продуктов питания и медикаментов.

В составе 12- ой экспедиции - десять энтузиастов. Правда, один из них работает в составе болгарских исследователей, другой - российских, а один - турецких. И каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей.