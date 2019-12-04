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04.12.2019 21:27
Рубрика: Digital

Instagram попросит дату рождения при регистрации

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При регистрации в Instagram теперь можно будет указывать возраст. Такие правила установила соцсеть для улучшения качества сервиса.

"С сегодняшнего дня мы будем просить вас указывать дату рождения при создании аккаунта в Instagram", - сообщается в релизе​​​.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Эта информация будет доступна только администрации социальной сети, а не пользователям. Instagram она нужна для совершенствования "обучения управлению учетными записями" и рекомендуемых параметров конфиденциальности.

В компании утверждают, что нововведение поможет контролировать перечень пользователей, отправляющих входящие сообщения. При использовании обновления блогеры не будут получать сообщения или ответы на истории тех, на кого они не подписаны.

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