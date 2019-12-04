Instagram попросит дату рождения при регистрации

При регистрации в Instagram теперь можно будет указывать возраст. Такие правила установила соцсеть для улучшения качества сервиса.

"С сегодняшнего дня мы будем просить вас указывать дату рождения при создании аккаунта в Instagram", - сообщается в релизе​​​.

Эта информация будет доступна только администрации социальной сети, а не пользователям. Instagram она нужна для совершенствования "обучения управлению учетными записями" и рекомендуемых параметров конфиденциальности.

В компании утверждают, что нововведение поможет контролировать перечень пользователей, отправляющих входящие сообщения. При использовании обновления блогеры не будут получать сообщения или ответы на истории тех, на кого они не подписаны.