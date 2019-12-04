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Рубрика: Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Текст: Ксения Колесникова
Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ. Ребятам нужно письменно порассуждать на одну из предложенных тем. И обязательно подтвердить свою мысль примером из литературного источника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекомендуемый объем текста - не менее 350 слов. Испытание стартует ровно в 10:00 по местному времени и продлится 3 часа 55 минут (235 минут).

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"Советую после того, как черновик готов, остановиться. А затем посчитать слова: союзы, частицы и предлоги тоже идут в зачет, - рассказал ранее в интервью "РГ" председатель Московской ассоциации учителей-словесников, эксперт ЕГЭ Роман Дощинский. - Главное условие - самостоятельная работа. Причем можно опираться не только на школьную программу. Подойдут и дневники, мемуары, публицистика, памятники устного народного творчества".

Открытые направления известны: "Война и мир" - к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она".

"Он и она" - не такая уж простая тема, - рассуждает Роман Дощинский. - Это не только про любовь. Здесь и социальный, и философский, и психологический аспекты. Важно правильно подобрать материал для аргументации. Могут быть совершенно разные произведения: от "Евгения Онегина" Пушкина до "Преступления и наказания" Достоевского, от "Темных аллей" Бунина до "Мастера и Маргариты" Булгакова. Все будет зависеть от формулировки конкретных тем".

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А они, кстати, появятся на официальном портале ЕГЭ только за 15 минут до начала испытания в каждом регионе.

Что важно? Мобильники, письменные заметки, тексты произведений и даже собственные словари - под запретом. В школах, где проводится сочинение, могут стоять металлоискатели, видеокамеры и даже средства подавления сигналов мобильной связи.

Того, кто несмотря на все эти меры решится пронести мобильник, с сочинения выведут. Такой выпускник автоматом получит "незачет". Дополнительные сроки проведения - 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Кстати

Итоговое сочинение принимают некоторые вузы и даже дают за них дополнительные баллы при поступлении. Соедини них - МГУ, ВШЭ. В случае представления в вузы, сочинение действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания, сообщают в Рособрнадзоре.

Официально

Министр просвещения Ольга Васильева:

"У нас прекрасные темы в этом году. Хочется, чтобы каждый из 680 тысяч ребят подошел к написанию сочинения осознано и выбрал близкую себе тему, раскрыв в ней мысли и чувства. Школа должна быть институтом, пробуждающим интерес у подростков к чтению, к пониманию классической литературы. Сочинение - проверенный временем формат для многих поколений. И мы продолжим его развитие".

Общество Образование
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