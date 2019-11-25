4 декабря российские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. Зачет по нему - допуск к ЕГЭ. Можно ли ссылаться в работе на Библию и Коран? Сколько источников привести как пример? За что эксперты поставят незачет? О том, как избежать самых частых и досадных ошибок, "РГ" рассказал председатель Московской ассоциации учителей-словесников, эксперт ЕГЭ Роман Дощинский.

Порой экспертам приходится гадать: а существует ли вообще такая книга и такой герой, о которых пишет выпускник? Фото: Евгения Смолянская

Роман Анатольевич, какие ошибки повторяются из года в год?

Роман Дощинский: Часто школьники раскрывают не конкретную тему, а более общее тематическое направление, известное заранее. По сути, используются "домашние заготовки". Искусственный подгон темы - большой риск получить незачет. Большое количество фактических ошибок: ребята путают жанры, искажают сюжет, приписывают невообразимые характеристики героям. Нередко указывают название произведения без автора или говорят о герое, даже не упоминая его имени. Экспертам приходится лишь интуитивно догадываться, существует ли вообще такая книга и такой герой.

А что с грамотностью?

Роман Дощинский: Она тоже хромает. Допустимое количество ошибок - не более пяти на 100 слов: здесь и орфографические, и пунктуационные, и грамматические. При этом есть подсказка: во время работы разрешается пользоваться орфографическим словарем, выданным комиссией.

В сочинении не должно быть меньше 250 слов. Как школьнику понять, что написал достаточно?

Роман Дощинский: Испытание длится 3 часа 55 минут. Советую после того, как черновик готов, остановиться, передохнуть. А затем просто посчитать слова: союзы, частицы и предлоги тоже идут в зачет. Рекомендуемый объем - 350 слов. Но за это время ребята успевают написать порой и 400, и 500 слов. Главное условие - самостоятельная работа. Школьник должен показать, что умеет строить рассуждение по выбранной теме, аргументировать тезисы с помощью примеров из литературы. Причем можно опираться не только на школьную программу. Подойдут и дневники, мемуары, публицистика, памятники устного народного творчества. Пожалуй, только малые жанры фольклора - частушки и поговорки - не в счет. А вот Библия или Коран - интересный и богатый литературный источник.

Допустимое количество ошибок в итоговом сочинении - не более пяти на 100 слов

Что нового будет на сочинении в этом году?

Роман Дощинский: Никаких принципиальных изменений выпускников не ожидает. Открытые направления тем были объявлены еще в начале учебного года: "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она", "Война и мир" - к 150-летию великой книги". Размышляя о войне, о ложном и истинном героизме, о том, как война раскрывает характер человека, можно проводить параллели с другими произведениями. Например, с "Поединком" Куприна, "Белой гвардией" Булгакова, "Обелиском" Быкова, романом "На Западном фронте без перемен" Ремарка.

Из года в год в топе - тема любви. В этом - "Он и она". Как думаете, большинство школьников выберут именно ее?

Роман Дощинский: Вполне вероятно. Но на самом деле "Он и она" - не такая уж простая тема. Это ведь не только про любовь. Здесь и философский, и социальный, и психологический аспекты. Важно правильно подобрать литературный материал для аргументации. Могут быть совершенно разные произведения: от "Евгения Онегина" Пушкина до "Преступления и наказания" Достоевского, от "Темных аллей" Бунина до "Мастера и Маргариты" Булгакова. Все будет зависеть от особенностей формулировки конкретных тем. А они станут известны за 15 минут до старта сочинения.

Правда ли, что в следующем году открытые направления заранее объявлять не будут и школьникам придется писать сочинение, что называется, "с колес"?

Роман Дощинский: Это обсуждается. Слишком часто выпускники используют готовые шаблоны, активизировался рынок "золотых" сочинений. Поэтому закономерно, что разработчики планируют отказаться от объявления открытых направлений в начале учебного года. А вместо них сформировать закрытый банк на основе тем прошлых лет (их уже более 1300) и ежегодно его пополнять. В перспективе, возможно, для каждого региона или даже для каждой школы индивидуальный набор тем будет формироваться из закрытого банка автоматически.

Некоторые вузы добавляют за итоговое сочинение до 10 баллов. Почему не все?

Роман Дощинский: На проверку сочинений уходит слишком много времени и сил. Нужно выделить сотрудников, которые прочитают тысячи сочинений, оплатить им эту работу. Не у каждого вуза есть такие ресурсы. Те, кто все-таки на это решился (например, МГУ), могут разрабатывать свои критерии оценки. Указать, например, требование привести два и более литературных аргументов, опираться на произведения других видов искусств, исторические факты и так далее. Если выпускник точно знает, куда собирается поступать, ему лучше заранее посмотреть, проверяет ли вуз сочинения. И если да, то какие именно критерии дадут дополнительные баллы.