"Капсула времени". Найден "Запорожец" с пробегом в 121 километр

Идеально сохранившийся инвалидный ЗАЗ-968МД 1992 года выпуска найден в Киеве украинским блогером. На раритетном автомобиле даже удалось прокатиться.

Первый хозяин получил "Запорожец" от государства по социальной программе, однако здоровье не позволяло ему часто пользоваться подарком, большую часть времени машина провела в гараже. В хорошем состоянии сохранились даже свечи, фильтры и высоковольтные провода. Время не пощадило только хром на бамперах, который вздулся. Еще у автомобиля немного помята крыша и есть сколы на задних крыльях. В остальном же все более чем хорошо.

Нового владельца ЗАЗ-968МД обрел год назад: на тот момент его пробег был всего 107 километров. Завести его удалось после длительного простоя не с первого раза, но после техобслуживания машина заработала. Ездил на нем владелец только на мойку и переоформление документов.

Блогеру Roma Urraco удалось даже прокатиться на "Запорожце" по киевским улицам. Он признался, что справиться с ручным управлением, предназначенным для инвалидов, было непросто. Внизу есть только педаль сцепления, торможение осуществляется за счет Г-образного рычага на центральном тоннеле, газ - с помощью подрулевых лепестков.

Автомобиль способен разогнаться до 118 км/час. Сзади у него установлен карбюраторный 1,2-литровый двигатель мощностью 41 л.с., со снаряженной массой в 840 кг автомобиль достигает 100 км/час за 32 секунды.