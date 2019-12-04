Колобков: Задача сборной России - войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА

Перед сборной России стоит задача войти в первую десятку лучших команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил министр спорт РФ Павел Колобков на пресс-конференции, посвященной проведению совместной акции ведомства и Российской премьер-лиги, которая направлена на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Согласно последней версии рейтинга ФИФА, вышедшей в конце ноября, сборная России занимает в нем 38-е место.

"Задача сборной России по футболу - войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается", - сказал Колобков, чьи слова приводит ТАСС.

Колобков также сообщил, что в рамках программы "Спорт - норма жизни" Минспорт РФ выделит 27 миллиардов рублей на развитие футбольной инфраструктуры. Эти средства пойдут на строительство манежей и полей с искусственным подогревом, на проведение соревнований и обучение тренерских кадров.