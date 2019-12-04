Mercedes-Benz S-Class сохранит V12

Daimler официально подтвердил, что новый Mercedes-Benz S-Class будет оснащаться большим битурбированным двигателем V12 объемом 6,0 л. Таким образом, немецкий концерн развеял многочисленные слухи о том, что из-за ужесточившихся экологических норм намерен отказаться от использования этого мотора.

Об этом рассказал Ола Каллениус, новый глава Daimler AG, на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Он отметил, что S-Class нового поколения, который выйдет на рынок в 2021 году, будет оснащаться двигателем V12, тогда как новый Mercedes-Maybach GLS 600 получит агрегат V8.

О том, какие изменения произойдут с мотором V12, официальных сведений пока нет. Инсайдеры уверены, что разработчикам Daimler, конечно же, придется модернизировать двигатель, чтобы он соответствовал новым, более строгим нормам по выбросам вредных веществ. Этому, в частности, должен способствовать и 48-вольтовый стартер-генератор, который Daimler уже сейчас использует и на других своих двигателях.

Что же касается нового Mercedes-Benz S-Class, то, скорее всего, версии с двигателем V12 будут продаваться лишь на рынках некоторых стран. И конечно же, помимо этого мотора новинка будет предлагаться в оснащении бензиновыми и дизельными двигателями, а также в модификации с подзаряжаемым гибридным приводом.

Про S-Class известно также, что в новом поколении эта модель получит узнаваемый силуэт, а также дверные ручки, которые выдвигаются автоматически, когда к ним подходит пассажир. Такое же решение компания Tesla использует сейчас на своих Model S и Model X.