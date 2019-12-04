Mitsubishi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году

В будущем году японский автопроизводитель Mitsubishi привезёт в Россию несколько новинок. Среди них обновлённый кроссовер ASX и рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport. А ещё для российского покупателя пообещали несколько спецверсий разных моделей, но информация о них пока держится в секрете. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Mitsubishi.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Mitsubishi ASX, который официально был представлен на Женевском автосалоне в марте этого года, претерпел уже четвёртое обновление без смены поколения: раньше это уже случалось в 2012, 2015 и 2017 годах.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Но на этот раз изменений оказалось чуть больше. Теперь внешность кроссовера выполнена в стиле Dynamic Shield, который впервые был представлен на Eclipse Cross. Изменилась архитектура светодиодных фонарей: их "начинка" стала напоминать фонари моделей Audi, Lexus или Volvo. Задний бампер снизу по бокам получил имитацию диффузора и два прямоугольных отверстия, похожих на патрубки выхлопной системы.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В салоне Mitsubishi ASX появилась новая мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем с информацией о дорожном движении в режиме реального времени и встроенной навигацией Tom Tom.

В Европе кроссовер сейчас предлагается с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с., который сочетается с пятиступенчатой "механикой" или вариатором. Привод - передний. Четыре ведущих колеса будут доступны, как дополнительная опция.

Вероятно, что в Россию модель прибудет в аналогичном техническом исполнении. Ожидается, что обновлённый Mitsubishi ASX появится у дилеров уже в первом полугодии.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Внешность рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport получила тот же фирменный стиль Dynamic Shield. Теперь "Спорт" стал напоминать соплатформенный пикап L200. Новинка была официально представлена в Таиланде 25 июля.

Но, по большому счёту, внешне изменений не так много. Спереди у модели появилась двухэтажная оптика, а новые задние фонари стали чуть короче в нижней части. Ещё сзади появился спойлер на двери багажника.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Аналоговую приборную панель сменил восьмидюймовый экран. По бокам - светодиодные указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Обновилась центральная консоль, в центральном тоннеле появился небольшой "бардачок", переделан блок управления климатической системой и шайба выбора режимов полного привода.

В технической части внедорожник не изменился. В Таиланде, где прошла премьера новинки, Pajero Sport предлагается только с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. и восьми-ступенчатой автоматической трансмиссией. В России кроме "дизеля" можно выбрать бензиновый трёхлитровый V6 на 209 л.с. с такой же коробкой передач. Привод - полный.

Mitsubishi обещает привезти Pajero Sport во второй половине 2020 года. Столь длительное ожидание связано с повышением степени локализации модели на российском заводе компании в Калуге.