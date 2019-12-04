Можно ли принимать антибиотики для профилактики

Нерациональное использование антибиотиков может привести к тому, что болезнетворные бактерии станут устойчивы к лекарственным препаратам, и соответственно затруднить лечение. Поэтому принимать антибиотики для профилактики нельзя.

- Врачи не должны назначать антибактериальную терапию просто так, чтобы предупредить развитие серьезных заболеваний, например, у детей, у которых, как известно, все протекает гораздо быстрее, - сообщила aif.ru врач-иммунолог Анна Шуляева.

Дело в том, что антибактериальные препараты предназначены для нейтрализации конкретной бактерии и инфекции. Если принимать антибиотики для профилактики, то возникает риск уничтожения условно-патогенной микрофлоры человека и ослабления иммунитета. Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков с целью профилактики приводит к развитию индивидуальной устойчивости к антибактериальным препаратам. А значит, в случае заражения даже самыми банальными инфекциями лечиться станет сложнее.

Современные бактерии начинают игнорировать новые препараты уже через два - три года после их появления. В России к тому же пенициллину привыкли примерно шесть процентов пневмококков. В странах Восточной Европы эта цифра выше в десять раз. Однако в российских детских садах ситуация еще тревожнее: здесь обитают пневмококки, в 3-4 раза более устойчивые к антибиотикам, чем в целом по стране.