Новая Skoda Octavia сдала краш-тест на "отлично"

Новая Skoda Octavia в кузове универсал подверглась комплексной проверке на безопасность по правилам EuroNCAP, включающим серию фронтальных и боковых краш-тестов, проверку степени травмирования пешеходов при наезде и действенность систем предотвращения аварийных ситуаций. Результаты ожидаемо высокие.

У Octavia прочная структура кузова, которая эффективно противостоит деформации при ударах и сохраняет внутренний объем. Безопасность детей и младенцев в детских креслах - безупречная. Но 10-летнему ребенку на бустере при фронтальном ударе натянутый ремень задевает шею - возможны ушибы мягких тканей. Защита взрослых пассажиров и водителя очень хороша. Но при боковом ударе о столб водитель испытал не критичную, но относительно высокую нагрузку на ребра. На соплатформенной Skoda Scala ничего подобного не отмечено.

Бампер и капот хорошо смягчают удар, снижая насколько возможно тяжесть травм пешехода при наезде. Системы избежания таких ситуаций продемонстрировали очень высокую эффективность.

При моделировании появления пешехода и велосипедиста на пути следования машины как вдоль, так и поперек днем или ночью автоматика Octavia всегда заблаговременно останавливала машину или замедляла скорость не допуская наезда.

Кроме теста с внезапным пересечением дороги ребенком из-за припаркованной машины, когда Octavia не успевает сама остановиться, и теста с движением по шоссе и пересечением проезжей части пешеходом, которому Octavia задела правым бортом заднюю ногу на 23 км/ч.

Работа ассистентов водителя, вроде адаптивного круиз-контроля и системы удержания в пределах полосы, не вызвала никаких нареканий. В этой дисциплине оценку снизили за отсутствие предупреждения о превышении скорости.

Общий рейтинг Skoda Octavia по итогам тестов - высшие "пять звезд". По направлениям: на 97% безопасен для взрослых в машине, на 88% для детей в удерживающих устройствах, на 73% для пешеходов и велосипедистов, оценен на 75% за ассистирование водителю.