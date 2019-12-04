Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Проект резолюции был внесен в конгресс республиканцем Альбио Сирсом в августе после того, как президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия должна вернуться в G7. Россия была исключена из G8 в 2014 году после референдума о возвращении Крыма.

В резолюции содержится формулировка, подтверждающая поддержку Соединенными Штатами Украины. Конгрессмены также посчитали, что Москва "угрожает демократии во всем мире, в том числе в США", выступив с обвинениями в адрес Российской Федерации и не предоставив доказательств.

Автор законопроекта заявил о том, что "Россия не выполнила ни одно из условий, но стала более агрессивной по отношению к Украине и подорвала демократию во многих других странах, включая Соединенные Штаты". Никакого фактического подтверждения данных сомнительных тезисов представлено не было, тем не менее, влиятельный однопартиец Трампа, член ключевого комитета палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол, сумел продвинуть законопроект и убедил большинство конгрессменов проголосовать за него еще до наступления рождественских каникул.

Позже, выступая на слушаниях в конгрессе, один из наиболее ярых противников Трампа Боб Менендес обрушился с резкой критикой на Трампа, заявив, что "не знает, почему глава Белого дома так защищает Россию".

Он предложил конгрессменам на следующей неделе обсудить данный вопрос вплоть до принятия резолюции, осуждающей действия президента США.

"Он отрекся от ответственности по защите нашей страны от угроз, исходящих от Российской Федерации. Он просто не заинтересован в этом. Мы в конгрессе должны снова активизировать защиту нашей безопасности и наших институтов власти. На следующей неделе я с нетерпением жду совместной работы с вами и другими членами комитета (по иностранным делам), чтобы проголосовать за соответствующий законопроект", - сказал Менендес.

По мнению ряда экспертов, данные обвинения необходимо рассматривать в свете начавшейся в США предвыборной кампании и настойчивых попыток демократов вынести импичмент главе государства.

Между тем

О реакции самого Трампа и представителей Белого дома на принятие резолюции не сообщается. Глава Белого дома раняя заявлял, что в следующем году саммит G7 будет проходить в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это произошло спустя месяц после того, как он отказался от своего первоначального плана по организации встречи мировых лидеров на собственном курорте Дорал в Майами.

Трамп сделал это заявление в Лондоне во время двусторонней встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на встрече, посвященной 70-летию Организации Североатлантического договора. "Мы сделаем какие-то особенные вещи в Кэмп-Дэвиде. Это рядом. Это близко. Мы собираемся дать очень хороший доступ к саммиту прессе, у вас будет отличный доступ. И у нас будет немного времени на Вашингтон", - сказал американский президент. Кэмп-Дэвид принимал саммит мировых лидеров в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Тогда еще саммит G8 первоначально должен был состояться в родном для Обамы Чикаго, но был перенесен в штат Мэриленд.