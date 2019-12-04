Путин рассказал о завершении сербской части "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин заявил, что сербская часть "Турецкого потока" будет завершена в ближайшие недели. Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Укладка труб будет закончена в ближайшие недели", - заявил российский президент.

Путин также добавил, что мощности по хранению газа в Сербии будут увеличены с нынешних 750 млн кубометров до 2 млрд кубометров. По словам президента, это пойдет на пользу энергобезопасности не только Сербии, но и Европы в целом.

Напомним, что по территории республики должна пройти европейская часть газопровода "Турецкий поток" от границы с Болгарией до Венгрии. Ранее в Кремле заявляли, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже 8 января планируют дать старт работе газопровода "Турецкий поток".