Бывший замгендиректора РКК "Энергия" предстанет перед судом за подкуп

Перед судом в Московской области вскоре предстанет бывший замгендиректора ПАО ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" Алексей Белобородов. Его обвиняют в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению еще одного аналогичного преступления. Об этом в среду сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

По словам официального представителя главка Ольги Врадий, Белобородов в апреле 2018 года совершил незаконные действия в интересах организации, с которой у РКК "Энергия" был заключен контракт на проведение ремонтных работ. Сумма того контракта составляла 300 млн рублей. Для совершения преступления он привлек своих подчиненных - бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований корпорации.

"Реализуя преступный план, злоумышленники потребовали передать руководству ПАО "РКК "Энергия" 10 процентов от суммы оплаты контракта, что составляло более 31 млн рублей. За взятку они пообещали подписание в дальнейшем всех актов приемки-передач и покровительство в иных вопросах", - сообщили в подмосковном главке СКР.

25 июля 2018 года согласно достигнутой договоренности сотрудникам РКК "Энергия" передали 965 тыс. рублей - часть от требуемой суммы. "Полученные денежные средства были переданы замгендиректора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности РКК "Энергия", который разделил их, передав подчиненным 365 тысяч рублей за посредничество", - пояснила Ольга Врадий.

Отмечается, что получить остальную сумму взятки обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам: их противоправные действия были пресечены правоохранительными органами.

Уголовные дела в отношении подчиненных Белобородова были выделены в отдельное производства, так как они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. По ним ранее уже были оглашены приговоры.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Алексея Белобородова в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК России.

В августе прошлого года "РГ" сообщала о заключении под стражу замгендиректора РКК "Энергия".