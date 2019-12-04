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04.12.2019 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший замгендиректора РКК "Энергия" предстанет перед судом за подкуп

Текст: Иван Петров
Перед судом в Московской области вскоре предстанет бывший замгендиректора ПАО ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" Алексей Белобородов. Его обвиняют в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению еще одного аналогичного преступления. Об этом в среду сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

По словам официального представителя главка Ольги Врадий, Белобородов в апреле 2018 года совершил незаконные действия в интересах организации, с которой у РКК "Энергия" был заключен контракт на проведение ремонтных работ. Сумма того контракта составляла 300 млн рублей. Для совершения преступления он привлек своих подчиненных - бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований корпорации.

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"Реализуя преступный план, злоумышленники потребовали передать руководству ПАО "РКК "Энергия" 10 процентов от суммы оплаты контракта, что составляло более 31 млн рублей. За взятку они пообещали подписание в дальнейшем всех актов приемки-передач и покровительство в иных вопросах", - сообщили в подмосковном главке СКР.

25 июля 2018 года согласно достигнутой договоренности сотрудникам РКК "Энергия" передали 965 тыс. рублей - часть от требуемой суммы. "Полученные денежные средства были переданы замгендиректора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности РКК "Энергия", который разделил их, передав подчиненным 365 тысяч рублей за посредничество", - пояснила Ольга Врадий.

Фото: iStock
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Отмечается, что получить остальную сумму взятки обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам: их противоправные действия были пресечены правоохранительными органами.

Уголовные дела в отношении подчиненных Белобородова были выделены в отдельное производства, так как они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. По ним ранее уже были оглашены приговоры.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Алексея Белобородова в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК России.

В августе прошлого года "РГ" сообщала о заключении под стражу замгендиректора РКК "Энергия".

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